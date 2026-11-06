Четыре года ждала сына из плена: Валентина из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Почти четыре года Валентина Выгинная из Мариуполя ждала вестей о сыне Сергее, офицере ВСУ, который находился в российском плену. Женщина годами обращалась в государственные учреждения и выходила на акции в поддержку пленных. В феврале 2026 года она наконец получила долгожданную весть – сын возвращается домой.

Свою историю жительница Мариуполя рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. "Когда его обменяли, это был шок. Мне невестка сказала, что пришло письмо. Там 25 этажей, наверное, слышали, как мы с ней кричали от эмоций. Потом его сразу отправили на восстановление, поскольку он был ранен. Он до сих пор на реабилитации", – рассказывает женщина.

Новость о возвращении сына стала для нее величайшим счастьем после всего, что пришлось пережить ее семье. В начале полномасштабной войны Валентина с мужем оказались на грани жизни и смерти в окруженном Мариуполе. Однажды они чудом спаслись во время обстрела: внутреннее предчувствие подсказало Валентине спуститься в подвал. Через мгновение в их комнату попал снаряд.

"Тогда не было тревоги, мне словно приснилось, что нужно обязательно спуститься в подвал. Я позвала мужа с кухни, и когда уже спускались, услышали, как что-то летело, посыпалось стекло. Потом увидели, что там, на диване, на котором мы с мужем лежали, просто была такая воронка", – вспоминает Валентина.

С тех пор они долго не решались выходить из подвала: почти месяц прятались под землей и выживали при температуре −11 °C. Вместе с супругами был Марик – немецкая овчарка сына. Во время одного из обстрелов пес получил ранение и потерял глаз. Валентина терпеливо выхаживала собаку."Собака сына – это и наш ребенок. Мы забрали его к себе домой. Мне тогда соседка-медсестра говорила, что он не выживет. Но я верила, что он выздоровеет. Еды тогда уже не было, и соседка принесла мне два яйца, чтобы я могла кормить собаку через шприц. Потом другие соседи дали фарш, я сварила ему супчик. И тогда он уже начал подниматься", – говорит женщина.

В феврале 2026 года Валентин... Источник: пресс-служба Фонда Рината Ахметова Развернуть

Позже соседи предупредили: район собираются сравнять с землей. Валентина с мужем решили уезжать, взяв с собой овчарку сына. Дорога была смертельно опасной: вокруг – руины и сгоревшие машины.

"Ехали сначала к знакомым. Они нас увидели, остановили, спросили, как мы вообще проехали, потому что там все было заминировано. Перед нами ехал мотоциклист, его разорвало, паспорт нашли аж на крыше дома. Мы тогда остались у знакомых, там у них была печка, большой гараж", – говорит Валентина.

Около недели они прожили у друзей, но после очередного прилета во двор снова были вынуждены бежать. Благодаря тому, что муж Валентины хорошо знал местные дороги и тропинки, супругам удалось добраться до Запорожья. Сейчас семья живет в Черновцах.

Смотрите историю Валентины Вигинной и ее семьи здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.