Почему стоит включить тыкву в рацион: названы шесть преимуществ для здоровья

Тыква – не только популярный осенний овощ, но и ценный источник питательных веществ. Ее употребление помогает поддерживать здоровье кожи, сердца и зрения, укреплять иммунитет, улучшать работу кишечника и может способствовать лучшему сну.

О полезных свойствах тыквы пишет британское издание The Telegraph. Специалисты по питанию рассказали, почему этот овощ стоит чаще включать в ежедневный рацион.

Шесть преимуществ тыквы для здоровья

Заботится о здоровье кожи. Тыква содержит много бета-каротина – пигмента, благодаря которому она имеет характерный оранжевый цвет. В организме это вещество превращается в витамин А, необходимый для образования и восстановления клеток кожи. По словам диетолога Роба Гобсона, порция тыквы весом 80 г обеспечивает до 42% рекомендуемой суточной нормы этого витамина. Помогает иммунной системе бороться с инфекциями. Тыква является источником витаминов А и С, которые играют важную роль в работе иммунитета. В частности, витамин А необходим для выработки и нормального функционирования белых кровяных клеток, а также поддерживает защитные барьеры кожи и слизистых оболочек. Тыквенные семечки богаты цинком – минералом, необходимым для работы иммунных клеток и заживления ран. Поддерживает здоровье сердца. Калий и клетчатка, содержащиеся в мякоти тыквы, помогают контролировать артериальное давление и уровень холестерина – показатели, важные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Семечки содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина и снижению "плохого". Кроме того, и мякоть, и семечки богаты фитостеролами, которые помогают снижать уровень холестерина ЛПНП. Поддерживает здоровье глаз. Тыква содержит бета-каротин, лютеин и зеаксантин – соединения, важные для сохранения зрения. Они помогают защищать сетчатку от ультрафиолетового излучения и снижают риск развития возрастной макулярной дегенерации. Способствует нормальному пищеварению. Порция тыквы содержит примерно 1,1 г клетчатки, которая помогает поддерживать регулярное опорожнение кишечника, способствует нормальной работе пищеварительной системы и стабилизации уровня сахара в крови. Кроме того, мякоть и семена содержат пребиотическую клетчатку, стимулирующую рост полезных бактерий в кишечнике. Может улучшать сон. В тыквенных семечках содержится триптофан – аминокислота, необходимая для выработки серотонина, участвующего в регуляции сна. Также семена богаты магнием. Достаточный уровень этого минерала в организме связывают с лучшим качеством и большей продолжительностью сна, а также с уменьшением усталости.

Как лучше всего готовить тыкву

Чтобы сохранить как можно больше питательных веществ, специалисты советуют не переваривать тыкву и не варить ее слишком долго. При длительном приготовлении в воде часть полезных компонентов может разрушаться или вымываться.

Один из лучших способов термической обработки – запекание. Оно позволяет сохранить большинство питательных веществ, в частности бета-каротин и витамин С. Для этого достаточно нарезать тыкву кусочками, сбрызнуть оливковым маслом и запечь при температуре 180 °C до мягкости.

Тыква также хорошо сочетается с салатами, супами и выпечкой, из нее можно готовить пюре или использовать в качестве гарнира. Большинство сортов не обязательно чистить от кожуры, ведь она тоже содержит клетчатку. Не стоит выбрасывать и семена: их можно обжарить и добавлять в разные блюда или есть отдельно в качестве хрустящего перекуса.

Ранее OBOZ.UA делился рецептом запеченной тыквы со специями и чесноком. Такое блюдо можно подать в качестве отдельной закуски.