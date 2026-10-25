Почему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизию

В Украине при определенных обстоятельствах мобилизация может касаться мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, хотя по общему правилу эта категория граждан не подлежит призыву во время мобилизации. Это связано с особенностями воинского учета, предварительными заключениями военно-врачебной комиссии (ВВК), получением офицерского звания и прохождением службы в правоохранительных органах.

Об этом рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец. Он объяснил, при каких обстоятельствах молодые мужчины могут получить статус военнообязанных до достижения 25 лет и почему важно проверять свои учетные данные.

Почему мужчин до 25 лет могут мобилизовать

В мае 2024 года в Украине снизили предельный возраст призыва во время мобилизации с 27 до 25 лет. По общему правилу мужчины в возрасте от 18 до 24 лет относятся к категории призывников и не подлежат мобилизации, если у них нет другого военно-учетного статуса, который позволяет их призывать.

По словам Филипца, законодательство различает призывников, военнообязанных и резервистов. При этом статус военнообязанного можно получить еще до достижения 25 лет, а это может повлиять на возможность мобилизации. В то же время зачисление в оперативный резерв и пребывание на воинском учете имеют разные правовые основания.

Как на мобилизацию влияет заключение ВЛК

Одной из причин, по которым мужчины моложе 25 лет могут оказаться среди военнообязанных, является предварительное заключение ВЛК об ограниченной годности к военной службе.

Речь идет, в частности, о мужчинах в возрасте 18–22 лет, которые ранее проходили медицинское освидетельствование и получили такое заключение. Как объяснил юрист, после признания ограниченно годными они могли получить статус военнообязанных, который отличается от статуса призывника.

После отмены категории ограниченной годности соответствующие граждане должны были пройти повторное медицинское освидетельствование. По словам Филипца, после ВЛК мужчины, которых признавали годными к службе, могли подлежать мобилизации независимо от того, исполнилось ли им 25 лет.

Кто еще может потерять защиту по возрасту

Еще одна категория – мужчины, окончившие военную кафедру и получившие первичное офицерское звание. По словам юриста, после получения соответствующего военно-учетного статуса они могут подлежать мобилизации до 25 лет.

Также Филипец обратил внимание на бывших сотрудников Национальной полиции. После увольнения со службы и соответствующих изменений в воинском учете их могут отнести к категории военнообязанных. В таком случае сам по себе возраст до 25 лет не всегда защищает от мобилизации.

Что юрист советует мужчинам до 25 лет

Отдельно Филипец предупредил о возможных ошибках в электронных реестрах, из-за которых призывнику могут ошибочно присвоить статус военнообязанного.

Юрист советует проверять свой военно-учетный документ и следить за данными в приложении "Резерв+". Если статус изменился без понятных оснований, стоит выяснить причину и обратиться в соответствующий орган для проверки и исправления информации.

Напомним, в приложении "Резерв+" могут возникать проблемы с отображением военно-учетных данных из-за технических сбоев или неактуальной информации в государственных реестрах. В таких случаях стоит проверить сведения в своем электронном документе и, если обнаружена ошибка, обратиться в ТЦК и СП для ее исправления.

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