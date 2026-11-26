Почему в СССР воду не продавали в пластиковых бутылках

На полках магазинов в СССР нельзя было найти такой привычный для нас товар, как минеральная вода в пластиковых бутылках. Ее продавали только в стекле, что по современным стандартам считается неудобным и дорогим способом упаковки жидкости.

Но, чтобы понять, почему в советских гастрономах не продавали напитки в пластиковых бутылках, стоит вспомнить историю появления этого материала. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – прозрачный полимер, из которого сегодня изготавливают чуть ли не каждую вторую пластиковую бутылку в мире, действительно изобрели еще в 1941 году. Однако в течение следующих трех десятилетий его использовали преимущественно для производства синтетических тканей. Именно из этого полиэстера шили советские костюмы и платья.

Первую пластиковую бутылку, способную выдерживать давление газированных напитков, американский инженер Натаниэль Уайет запатентовал только в 1973 году. Сначала ее разрабатывали для компании Coca-Cola. Технологии изготовления ПЭТ-бутылок и производства гранул для них начали поступать в Советский Союз в конце 1970-х, а широкое распространение получили уже в 1980-х. Поэтому в 1960-х советским министрам торговли просто нечего было запрещать: мировая промышленность еще не умела производить пластиковую тару для жидкостей достаточно дешево и эффективно.

Инженерная проблема: почему минеральную воду разливали только в стекло

Если тогда еще не существовало подходящего пластика для бутылок с водой, можно ли было использовать для этого другие полимеры? Полиэтиленовые пакеты и пленка в СССР уже были. В них, в частности, продавали молоко и кефир. Но с минеральной водой ситуация была сложнее.

"Нарзан", "Ессентуки" и "Боржоми" – это воды со средней или высокой минерализацией, насыщенные углекислым газом. Из-за особенностей их состава и высокого давления внутри бутылки к упаковке предъявляли строгие требования. Первые виды пластика, которые уже использовали в мире для бытовой химии и молочных продуктов, имели два существенных недостатка.

Во-первых, они пропускали газы. Углекислый газ постепенно выходил через стенки такой бутылки, и уже через несколько дней минеральная вода теряла газированность и становилась обычной подсоленной водой. Во-вторых, поливинилхлорид и полиэтилен низкого давления могли взаимодействовать с агрессивной минеральной средой. В результате вещества из материала попадали в воду, придавая ей характерный химический привкус.

Стекло оставалось единственным материалом, который одновременно обеспечивал необходимую химическую нейтральность и герметичность. Советские заводы выпускали миллионы тяжелых бутылок из темного стекла. Оно защищало минеральную воду от ультрафиолета, который мог разрушать сложные химические соединения в ее составе. Бутылки закрывали металлическими крышками, плотно прилегавшими к горлышку. Это было не вопросом привычки или традиции, а технически обоснованным решением.

В СССР массово использовали... Источник: Pexels Развернуть

Уличная жажда: мифы и реальность советских автоматов

Если жителю советского города в 1960-х хотелось пить на улице, он обычно не шел в магазин за бутылкой воды. Самым распространенным способом утолить жажду были автоматы с газированной водой. За одну копейку можно было получить стакан обычной газировки, а за три – напитка с сиропом.

Сегодня такую практику часто вспоминают как пример плохой гигиены: ведь из одного стакана пили тысячи людей. В то же время сторонники ностальгических воспоминаний нередко утверждают обратное – якобы стаканы в автоматах всегда мыли безупречно. Однако архивные отчеты главных санитарных врачей СССР свидетельствуют об обратном. В автоматах действительно была система промывания стаканов водой, нагретой до 60-70 градусов. Но на практике щетки в моющих механизмах быстро забивались, а напор воды слабел.

Санитарные инспекторы регулярно сообщали о вспышках инфекций, которые связывали с общим использованием стаканов. Люди также понимали, что такая система не гарантирует чистоты. Многие носили с собой собственную кружку, другие дополнительно ополаскивали стакан водой из автомата или вытирали его рукавом. Некоторые просто пили, закрыв глаза. Автоматы с газированной водой стали одним из символов советского лета, но называть их абсолютно стерильными – значит игнорировать реальные проблемы с гигиеной.

Экономика повторного использования: как работала система залоговой тары

Вдобавок ко всему перечисленному, отказ от одноразовой упаковки в пользу стеклянных бутылок хорошо соответствовал принципам советской плановой экономики. В СССР действовала разветвленная система сбора и возврата стеклянной тары.

За пустую бутылку из-под минеральной воды объемом 0,5 литра можно было получить 15 копеек, а за тару объемом 0,33 литра – 12 копеек. Сдавать пустые бутылки стало привычным делом для многих людей. Государство получало обратно уже изготовленную тару, которую оставалось вымыть, продезинфицировать и снова отправить на линию розлива.

Благодаря этому удавалось экономить значительные ресурсы. В условиях советской плановой экономики появление одноразовых пластиковых бутылок, скорее всего, воспринималось бы как расточительство.

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