Почему в СССР делали нечетное количество ступенек в подъездах: есть простое объяснение

В старых советских многоэтажках можно заметить интересную особенность: лестничные марши нередко насчитывают девять ступеней. Есть распространенное объяснение, почему строители выбирали именно нечетное количество.

Оказывается, это связывают с удобством передвижения, хотя настоящая причина несколько прозаичнее. OBOZ.UA рассказывает подробности.

Почему ступеней часто было девять

Согласно популярной версии, советские специалисты, учитывая международный опыт, пришли к выводу, что нечетное количество ступеней делает подъем и спуск удобнее и снижает риск падения.

Это объясняли особенностями человеческой походки. Считалось, что человеку комфортнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной и той же ноги. Именно поэтому якобы предпочитали марши с семью, девятью или одиннадцатью ступенями.

Однако документальных подтверждений того, что такое правило было обязательным в СССР или что нечетное количество ступеней действительно снижает травматизм, нет.

Что на самом деле влияло на количество ступеней

Главную роль играли высота этажа, размеры ступеней и типовые строительные проекты.

Для многих лестниц использовали высоту подъема около 15 сантиметров. Например, при высоте этажа три метра нужно было предусмотреть 20 подъемов. Если лестница состояла из двух одинаковых маршей, на каждый приходилось по десять подъемов.

При этом видимых горизонтальных ступеней могло быть всего девять, поскольку последний подъем завершался лестничной площадкой.

Такая особенность расчета приводится в учебных материалах по строительному черчению. Она объясняет, почему число девять часто встречается в лестничных клетках.

Итак, девять ступеней в советских подъездах – прежде всего результат архитектурных расчетов и стандартизации строительства, а не доказанное правило о том, с какой ноги человеку удобнее ходить по лестнице.

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