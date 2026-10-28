Почему в СССР на кастрюлях выбивали цену: объяснение

Если у вас сохранилась старая металлическая посуда времен СССР, вы можете заметить, что на дне таких кастрюль и чайников цена нанесена фабричным способом. Она либо выбита на металле, либо нанесена на эмаль настолько надежно, что десятилетия использования не заставили эту надпись исчезнуть.

Но зачем было тратить столько усилий и делать маркировку настолько долговечной? OBOZ.UA попытался разобраться в деталях.

Конечно, основной причиной был плановый характер советской экономики. Количество товаров для всей огромной страны определяли в центре. Там же устанавливались цены на них, ведь производством тоже занималось исключительно государство. Поэтому изделия определенного типа могли иметь одинаковую цену независимо от того, в каком городе их продавали. Из-за этого стоимость можно было наносить сразу на заводе – вместе с другими отметками и маркировками. Это избавляло продавцов от необходимости каждый раз наносить ценники на каждую единицу.

У такой маркировки была и еще одна цель – так советская власть пыталась бороться со спекуляцией. Дело в том, что работники государственных предприятий (а такая форма собственности была у любого производства в СССР) не относились к продукции как к источнику общего дохода. Ее просто выпускали в соответствии со спущенным сверху планом. От объемов продаж ничего не зависело. Поэтому появились так называемые "несуны" – работники, которые тайно выносили часть продукции, а затем перепродавали ее по несколько завышенной цене. Выбитая на металле цена позволяла увидеть, сколько товар стоил официально, и затрудняла перепродажу по завышенной стоимости. По крайней мере, в теории.

Конечно, полностью искоренить кражи и теневую торговлю таким образом было невозможно. Сама по себе маркировка не мешала продать украденную кастрюлю дороже, а покупатель не всегда мог проверить происхождение вещи. Поэтому такая маркировка была скорее одним из средств контроля, а не надежной защитой от спекулянтов.

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