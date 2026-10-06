Почему в СССР детей в детском саду укладывали спать на улице: есть несколько причин

Для современных детей в детских садах стараются создать максимально комфортные условия сна, ведь правильно организованный отдых критически важен для развития малыша. Однако в СССР долгое время все было совсем иначе – детей укладывали спать на улице. Причем практиковали это и в теплую погоду, и в мороз.

Сейчас это кажется дикостью, а современные украинские родители, узнав, что их ребенок спит на улице, вероятно, устроили бы администрации детского сада скандал. Тем не менее, в Союзе за такой практикой стояли вполне рациональные и обоснованные, как для того времени, причины. OBOZ.UA рассказывает, какой смысл был в детском сне под открытым небом.

Тихий час на свежем воздухе практиковали в советских детских садах в 1920–1950-х годах. Главной причиной этого была активная борьба с эпидемией туберкулеза и рахита. В первые десятилетия существования СССР эффективных антибиотиков еще не было, а легочные заболевания унесли тысячи детских жизней. Педиатры того времени делали ставку на природные методы защиты: прохладный чистый воздух считался лучшим средством предотвращения размножения бактерий, а солнечный свет – единственным доступным источником витамина D для профилактики рахита.

Кроме того, в те времена детские сады часто размещались в неприспособленных, сырых и тесных зданиях с плохой вентиляцией. Если в закрытую спальню в таком здании попадала инфекция, она распространялась мгновенно. Поэтому выводить детей спать на улицу или на веранду было самым простым и эффективным способом обеспечить их чистым воздухом и хоть как-то защитить от массовых вспышек болезней.

Не последнюю роль играла и чрезвычайно популярная в то время идея общего закаливания. Педиатры убеждали, что приучение организма к перепадам температур с раннего детства формирует крепкий иммунитет. К тому же воспитатели быстро заметили чисто практический плюс: после активных игр на свежем воздухе и под тихий шум ветра дети засыпали значительно быстрее, а их сон был гораздо крепче и спокойнее, чем в душной комнате.

Впрочем, не стоит думать, что в холодную погоду советские дети спали в обычных кроватках. Зимой их укутывали в ватные одеяла, одевали в меховые конверты или специальные плотные спальные мешки, оставляя открытым только лицо. Это позволяло выносить кровати или раскладушки во двор даже при температуре ниже пятнадцати градусов мороза.

С появлением эффективных лекарств, массовой вакцинации и началом строительства специально спроектированных детских садов эта практика начала уходить в прошлое. В 1960–1970-х годах детей перестали выносить спать на улицу.

Впрочем, в странах Скандинавии дневной сон на улице для воспитанников детских садов практикуется до сих пор. Это считается частью здорового воспитания. Более того, там и родители нередко укладывают малышей на свежем воздухе. Говорят, это помогает детям лучше отдыхать.

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