Почему туи теряют цвет перед зимой: как это исправить

Туи остаются зелеными в течение всего года, однако осенью их хвоя иногда начинает желтеть или буреть. Причиной могут быть недостаток влаги, неправильный уход, естественное обновление хвои или грибковые заболевания.

Особого внимания туи требуют во второй половине октября, когда готовятся к зимним холодам. Как пишет Interia Kobieta, одной из важнейших мер осеннего ухода является правильный полив, о котором садоводы нередко забывают после окончания лета.

Почему осенью туям нужен полив

Распространенное заблуждение — прекращать полив туй с наступлением прохладной погоды. На самом деле эти растения продолжают нуждаться во влаге даже осенью, особенно если долгое время нет дождей.

Перед замерзанием почвы важно обеспечить достаточное увлажнение корневой системы. Зимой туи продолжают терять влагу через хвою, но не всегда могут восполнить её запасы из замерзшей земли. Из-за этого возникает риск зимнего высыхания, которое часто проявляется побурением хвои.

Поливать туи лучше утром, направляя воду непосредственно под корень. Для этого можно использовать дождевую или отстоянную воду. В то же время не стоит чрезмерно заливать растения, поскольку застой влаги может привести к загниванию корней.

Когда изменение цвета хвои не представляет опасности

Не каждое побурение туй свидетельствует о болезни. Осенью старые веточки внутри кроны могут желтеть, буреть и постепенно отмирать. Это естественный процесс, связанный со старением хвои и недостатком солнечного света в густой кроне.

Если внешняя часть растения остается здоровой и зеленой, обычно поводов для беспокойства нет. Сухие веточки можно осторожно удалить, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Однако пожелтение или побурение внешних побегов требует большего внимания. Среди возможных причин — пересыхание почвы, чрезмерное внесение удобрений, застой воды или слишком плотная посадка кустов.

Как спасти туи от грибковых заболеваний

Если хвоя буреет на внешних ветвях, а на побегах появляются тёмные или водянистые пятна, это может свидетельствовать о грибковом поражении. В таком случае следует внимательно осмотреть растение и проверить состояние корней и почвы.

Пораженные побеги нужно обрезать чистым инструментом, а срезанные части убрать с участка. Если грибковая инфекция подтверждена, применяют соответствующий фунгицид в соответствии с инструкцией производителя.

В народных рецептах для опрыскивания туй также используют чесночный настой. Для его приготовления шесть измельчённых зубчиков чеснока заливают литром воды и оставляют на сутки. Однако эффективность такого средства против грибковых заболеваний туй не доказана, поэтому заменять им необходимое лечение не стоит.

Чтобы туи успешно перезимовали, важно поддерживать умеренную влажность почвы, избегать избыточной подкормки и регулярно осматривать хвою. Своевременный уход поможет снизить риск высыхания и повреждения растений в холодный период.

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