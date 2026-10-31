Почему продавцы в СССР имели высокий доход: секреты профессии

В конце существования Советского Союза, в середине 1980-х годов, средняя зарплата держалась на уровне чуть выше двухсот рублей. Этих средств обычно хватало на оплату основных коммунальных услуг, покупку базовой одежды и продуктов.

Однако существовала отдельная каста работников, чьи неофициальные доходы значительно превышали этот официальный показатель. Несмотря на скромные записи в ведомостях о заработке, некоторым удавалось копить огромные суммы денег. Подобное явление было прямым следствием плановой экономики и масштабного товарного дефицита.

Дефицит как источник привилегий и негласного влияния

В реалиях советских магазинов наличие наличных в кошельке вовсе не гарантировало возможности купить качественную еду. Самые популярные товары, такие как деликатесная колбаса или свежее мясо, редко поступали в свободную продажу и исчезали за считаные минуты. Из-за постоянной нехватки товаров большой вес в обществе приобрели так называемый блат и личные знакомства с работниками прилавков.

Именно продавец или мясник решали, кому достанется лучший кусок вырезки, а кому – одни лишь кости и жир. Благодаря такой монополии на дефицит работники торговли приобретали огромный вес в обществе. Покупатели были готовы переплачивать лишь за то, чтобы гарантированно получить качественные продукты без долгих часовых очередей.

Почему продавцы в СССР получ... Источник: magnific Развернуть

Теневые схемы, обвешивание и реальный достаток работников

Официальный оклад продавца или работника гастронома обычно колебался в пределах от восьмидесяти до ста десяти рублей. Однако реальные ежемесячные поступления таких работников часто достигали от пятисот до полутора тысяч рублей. Львиную долю этого дохода составляли различные махинации при расчетах с покупателями.

Распространенными методами дополнительного обогащения были систематический обвес и, на первый взгляд, ненамеренный обсчет покупателя. В постоянной давке у прилавков во время выброса дефицитных товаров контролировать точный вес товара было почти невозможно. Из небольших денежных разниц с каждого покупателя в итоге складывались солидные суммы нелегального дохода.

Благодаря этим скрытым поступлениям обычный мясник мог позволить себе атрибуты роскоши, недоступные даже квалифицированным инженерам или ученым. Они носили дорогие кожаные куртки и покупали собственные автомобили, демонстрируя совершенно иной уровень жизни. Именно поэтому устроиться на такую "хлебную" должность пытались через знакомые связи или немалые взятки руководству.

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