Блог | Почему наша русофобия во время войны все еще недостаточна, а украинская толерантность чрезмерна?

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ:

Почему наша РУСОФОБИЯ во время ВОЙНЫ все еще недостаточна, а украинская ТОЛЕРАНТНОСТЬ чрезмерна?!

(Об исторических уроках войны за независимость Украины в контексте 160-летия со дня рождения Михаила ГРУШЕВСКОГО).

Далее текст на языке оригинала.

Якби ми сьогодні мали сильну незалежну соборну Україну, то керівники Держави розпочали б свій день з пошанування голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, якому нині минає 160 років з дня народження.

Натомість в умовах кровопролитної війни російської орди вбивць, варварів і мародерів проти Українського народу та незалежної України ми обговорюємо черговий злочин московитів – удар по президії Національної академії наук.

Це місце символічне і для Української Державності 1917-21 рр, і для Михайла Грушевського. Поблизу, в Будинку вчителя, де працювала Центральна Рада УНР, на Голову якої Михайла Сергійовича – єдиного з наших керманичів, обрали ОДНОГОЛОСНО і ЗАОЧНО, творилися основи нашої незалежної Держави. Поруч – памʼятник Михайлові Грушевському.

Але я хотів нагадати про інше, а саме – про знакове і сумне повторення наших історичних помилок. Саме Михайло Грушевський і абсолютна більшість Центральної Ради УНР були переконаними прихильниками федеративних відносин вільної України з демократичною Росією. Ба більше, навіть у знаменитому 4 Універсалі від 9(22) січня 1918 року, в якому було оголошено, що "Віднині Українська Народня Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу"…знаходимо цю наївну тезу:

"Сей найвищий орган (Установчі збори) має рішити про ФЕДЕРАТИВНУ звʼязь з народніми республіками колишньої російської імперії".

Буквально за кілька днів українські толерантні державотворці отримають належну відповідь від російських більшовиків – війська на чолі із сумновідомим муравйовим рушать на Київ, а захопивши українську столицю влаштують терор щодо українців і всього українського. Один із майбутніх керівників Радянської України Микола Скрипник згадував, що "…розстрілювали всіх тих, у кого знаходили посвідки, написані українською мовою…"

Показову ж розправу вчинено по відношенню до самого керівника молодої Держави – московити розстріляли із гармат родинний будинок Грушевських на Паньківській, що неподалік Червоного корпусу Університету.

Михайло Сергійович так описує цей російський злочин:

"Під час бомбардування Києва, більшовики запальними снарядами розстріляли дім, де я жив – наш фамільний дім, побудований десять літ тому за гроші, полишені батьком. Кільканадцять запальних снарядів, що влетіли оден за другим до нашого помешкання й сусідніх, за кілька хвилин обернули в одне огнище весь дім".

А згодом зробить такий висновок:

"Україна також поховала своє старе в сім огнищі, в сій руїні, в могилах своїх дітей, забитих рукою більшовиків, як я в могилі матері, яку напівживу винесли з пожару і вона за кілька днів умерла від сих страших заворушень і потрясень".

Після захоплення російськими військами Києва керівництво України залишає столицю, а Михайло Грушевський 4 лютого 1918 року, перебуваючи під Сарнами, напише свою знамениту статтю "ОЧИЩЕННЯ ВОГНЕМ". В ній пояснення злочинної суті війни проти України від колись "братнього народу":

"Українство кінець кінцем її виграє, се ми знаємо. Але утрати її будуть великі, се ми знаємо. І розстрілюются в ній не тільки люди, а й ідеї. Руйнуються не тільки міста, а й традиції. Багато згоріло вже всім великім огні, і ще згорить. Люди вийдуть з нього нові й новими очима глянуть на світ.

Горять, між іншим, історичні, культурні, економічні і всякі інші звʼязки народу українського з народом великоруським. Історія сих двох "братніх народів" вступає…в ту стадію, в яку раніше вступила історія двох інших словʼянських братів – українського і польського.

…Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох "братніх народів" вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?"

На жаль, в 1924 році Михало Грушевський забув про КАЇНівську ментальність московитів і повіривши в щирість політики українізації повернувся у радянську Україну. Вже у 1931 році російський більшовицький режим закріпився в Україні, тож українізацію згорнули, а старого майже сліпого вченого заарештували за звинуваченням у підготовці збройного повстання. Після допитів Михайла Сергійовича заслали до Москви під цілодобовий нагляд ОДПУ, а під час нескладної хірургічної операції у Кисловодську у 1934 році, яка досі викликає підозри, він помирає.

Так завершилося життя Людини, родина якої пройшла ОЧИЩЕННЯ російським ОГНЕМ, і знову щиро повірила обіцянкам "братнього народу".

Тож памʼятаємо цей історичний урок і позбавляємося ілюзій щодо відносин з російською ордою вбивць, варварів і мародерів.

Бо наша РУСОФОБІЯ під час ВІЙНИ ще досі не достатня, а українська ТОЛЕРАНТНІСТЬ надмірна.