Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение

Осенью и зимой садоводы меньше времени проводят со своими зелеными насаждениями на улице, но комнатные растения по-прежнему нуждаются во внимании и уходе. Например, холодное время года может быть довольно сложным периодом для орхидей.

Эти нежные растения радуют нас разнообразием цветов и тонким ароматом. Однако из-за неправильного ухода цветы иногда начинают опадать раньше, чем должны. О том, как этого избежать, рассказало издание Express.

На самом деле ошибок, приводящих к таким последствиям, две. И они, по сути, противоположны друг другу. Это либо чрезмерный, либо недостаточный полив орхидеи в осенне-зимний период. Вот как разобраться, в чем проблема, и все исправить.

Чрезмерный полив

Одна из самых частых причин преждевременного опадания цветов – избыток воды. Частота полива зависит от субстрата, в котором растет орхидея: если это смесь коры, растение обычно поливают раз в 5-7 дней, а если сфагнум – раз в 10–21 день.

Именно сбалансированный поли... Источник: Mark de Leeuw Развернуть

Корням орхидей нужна не только влага, но и доступ воздуха. Если они постоянно находятся в воде, может начаться гниение. Из-за поврежденных корней растение хуже поглощает воду и питательные вещества, необходимые для нормального развития и цветения. Если на корневой системе цветка заметны подгнившие участки, их нужно осторожно удалить, а орхидею пересадить в свежий специальный субстрат.

Чтобы определить, пора ли поливать растение, можно проверить влажность субстрата пальцем или деревянной зубочисткой. Если грунт сухой, орхидее нужна вода. После полива важно дать стечь лишней жидкости: горшок не должен стоять в воде.

Недостаточный полив

Не менее вредной может быть и нехватка влаги. Если орхидея получает слишком мало воды, развивающимся цветам не хватает необходимого питания. Из-за этого они могут преждевременно опадать. В то же время чрезмерно мокрый субстрат повреждает корни, и растение уже не способно поглощать достаточно воды, даже если ее вокруг много.

Поэтому важно соблюдать баланс: не допускать пересыхания субстрата, но и не заливать орхидею. Именно правильный, сбалансированный полив помогает сохранить здоровые корни и продлить цветение.

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