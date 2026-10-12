Почему многодетные родители могут лишиться отсрочки от мобилизации в Украине: подробное объяснение

В Украине многодетные родители могут лишиться права на отсрочку от мобилизации, если не выполняют предусмотренные законом условия. В частности, препятствием может стать задолженность по выплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты". Издание также разъяснило, что делать военнослужащим, если основания для отсрочки не были учтены до мобилизации или возникли уже после призыва.

Когда многодетным родителям могут отказать в отсрочке

Украинское законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации для мужчин и женщин, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет. В то же время само количество детей или наличие соответствующих записей в свидетельствах о рождении не гарантирует такого права. Важно, чтобы родители фактически содержали несовершеннолетних.

Одним из оснований для отказа может быть задолженность по уплате алиментов после развода родителей. В частности, право на отсрочку не распространяется на лиц, совокупный долг которых превышает сумму платежей за три месяца.

Таким образом, сам факт отцовства трёх или более детей не означает автоматического освобождения от призыва. При рассмотрении вопроса об отсрочке учитываются обстоятельства, определенные законодательством.

Что делать, если основания для отсрочки не были учтены

Если право на отсрочку возникло ещё до мобилизации, но его не учли, или основания для неё появились уже после призыва, военнослужащий может обратиться с соответствующим рапортом к командованию своей воинской части.

К рапорту необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. В обращении следует попросить рассмотреть ситуацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в приложении "Резерв+" могут одновременно отображаться действующая отсрочка от мобилизации и статус розыска ТЦК. Красная отметка не означает автоматической отмены отсрочки, поскольку эти статусы имеют разные основания. Чтобы выяснить причину появления отметки о розыске, стоит обратиться в ТЦК и СП и проверить свои военно-учетные данные.

Также OBOZ.UA писал о студенте, которого мобилизовали после отмены отсрочки, несмотря на обучение по дневной форме. Во время проверки представители ТЦК усомнились, действительно ли мужчина учится, в частности из-за его ответов на вопросы о специальности и учебном плане.