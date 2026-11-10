Почему авто в СССР было роскошью: дело не только в стоимости

В современном мире собственный автомобиль – это в первую очередь средство передвижения, полезный в быту инструмент. Во времена СССР все было иначе. Наличие машины в семье указывало на неплохое материальное положение и высокий общественный статус.

Советский автопром по количеству выпущенных единиц входил в пятерку крупнейших в мире. При этом приобрести транспортное средство для личного пользования рядовому гражданину Союза было совсем непросто – собственный "железный конь" считался настоящей мечтой, часто недостижимой. Почему так происходило, рассказал канал "ПА.БО Техніка".

Дефицит и очереди

Когда говорим о СССР, автоматически подразумеваем дефицит. В Стране Советов не хватало всех товаров, и автомобили не были исключением – их просто не было в свободной продаже. Чтобы получить автомобиль, гражданам приходилось записываться в очередь и ждать буквально годами.

Немного быстрее продвигаться в этой очереди могли представители стратегически важных профессий, военнослужащие, люди с инвалидностью и другие категории, пользовавшиеся государственными льготами. Для остального населения ожидание могло растянуться даже на десятилетия. Так, люди, ставшие в очередь на приобретение "Волги" в 1959 году, смогли получить автомобили только в 1966-м.

Высокая стоимость автомобилей

Даже если удавалось дождаться своей очереди, следующим препятствием становилась цена. Советские автомобили стоили дорого по сравнению со средними заработками населения. Например, в 1970-х годах ЗАЗ-966 "Запорожец" оценивали примерно в 3000 рублей – по тогдашнему курсу это составляло около 3614 долларов. При уровне зарплат того времени даже на самую дешевую модель приходилось долго откладывать деньги.

Плановая экономика и нехватка машин

Автомобильная промышленность СССР, как и любая другая отрасль, развивалась по принципам плановой экономики. Количество машин, которые должны были выпустить заводы, определяло государство, а не реальный спрос покупателей. Из-за этого легковых автомобилей производили недостаточно.

В 1985-1986 годах Советский Союз выпускал более 2,2 миллиона автомобилей в год, однако легковые модели составляли лишь немногим больше половины от общего количества. По сравнению с развитыми странами это был довольно скромный показатель.

Плохое качество и проблемы с ремонтом

Владельцам советских машин приходилось мириться с недостатками их качества. Ненадежные комплектующие, ограниченный комфорт и недостаточно развитая система технического обслуживания затрудняли пользование автомобилем. К тому же найти нужные запчасти было непросто, поэтому даже простой текущий ремонт мог превратиться в проблему.

Ограничения на продажу автомобилей с пробегом

Не слишком развитым был и вторичный автомобильный рынок. Перепродажа машин регулировалась административными правилами, из-за чего купить авто напрямую у другого владельца было сложнее. Таким образом, возможности приобрести собственный транспорт оставались ограниченными даже для тех, кто не хотел покупать новую машину.

Иностранные авто – роскошь для избранных

Качественные и удобные импортные автомобили были абсолютно недоступны большинству советских граждан. Их воспринимали как предмет роскоши, а купить такие машины могли преимущественно высокопоставленные чиновники партийного аппарата или люди, имевшие доступ к специальным каналам продаж. В частности, иностранные товары и автомобили можно было приобрести в магазинах "Березка", где расплачивались иностранной валютой или специальными чеками.

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