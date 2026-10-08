Чего ожидают украинцы от зимы и как относятся к возможным переговорам: результаты опроса

Большинство украинцев ожидает, что этой зимой ситуация в экономике и энергетике ухудшится, при этом в отношении фронта мнения граждан разделились. При этом более половины опрошенных поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах, но территориальные уступки большинство допускает лишь при условии гарантий безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Rating Group, проведенного 3–5 октября. Исследователи также выяснили, как украинцы оценивают текущую ситуацию в войне и каким видят возможный путь к ее завершению.

Чего украинцы ожидают от зимы

Что касается ситуации на фронте, мнения респондентов разделились. 33% опрошенных считают, что этой зимой она улучшится, еще 30% не ожидают изменений, тогда как 22% прогнозируют ухудшение. Еще 15% не смогли определиться с ответом.

Значительно более пессимистичны ожидания украинцев в отношении экономики и энергетики. Ухудшение экономической ситуации прогнозируют 71% респондентов, а проблемы в энергетике ожидают 63%.

Что касается ситуации в Украине в целом, 55% опрошенных ожидают ухудшения. Улучшение прогнозируют 12%, тогда как 25% считают, что общая ситуация не изменится.

Отдельно респондентов спросили о перспективах энергоснабжения. 47% считают, что оно останется примерно на уровне прошлой зимы, 39% ожидают ухудшения, а 9% — улучшения. По данным Rating Group, год назад распределение ожиданий относительно энергоснабжения было примерно таким же.

Какой будет ситуация с электроснабжением? Источник: Rating Group

Как украинцы относятся к переговорам

Что касается возможного завершения войны, большинство украинцев готовы к прекращению боевых действий и переговорам как способу достижения мира, однако это не означает готовности соглашаться на мир на любых условиях.

В частности, 62% респондентов считают, что сейчас в войне не побеждает ни Украина, ни Россия. Преимущество Украины видят 26% опрошенных, тогда как лишь 6% говорят о преимуществе России.

В то же время половина украинцев — 50% — считает мир важнее любой победы. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов, еще 9% не смогли ответить. В Rating Group отмечают, что на фоне усиления обстрелов в течение последних месяцев выросла доля тех, кто считает победу более важной.

57% опрошенных поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса на переговорах. Еще 13% выступают за продолжение боевых действий до возвращения к линии контроля по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 21% — до возвращения территорий Донбасса и Крыма.

В то же время абсолютное большинство респондентов считает переговоры реальным путем завершения войны. 57% видят таким путем поиск компромисса с привлечением других стран к переговорам, а еще 26% — прямые переговоры.

При каких условиях украинцы готовы к территориальным уступкам

Что касается возможных территориальных уступок, мнения также разделились. 35% опрошенных выступают против них как шага к достижению долгосрочного мира.

В то же время 56% допускают территориальные уступки при условии гарантий безопасности со стороны США и европейских партнеров, которые будут предусматривать финансирование Сил обороны и поставки оружия. Лишь 3% готовы согласиться на уступки без предварительных условий, еще 6% не определились.

Если рассматривать территориальные уступки как условие мира, 68% украинцев считают, что окончательное решение должно приниматься народом на всеукраинском референдуме. По мнению 17% респондентов, это должен сделать президент, а 9% считают, что решение должна принять Верховная Рада.

В Rating Group отметили, что позиция относительно того, кто именно должен принимать решение о территориальных уступках, практически не изменилась за последний год.

Напомним, 75% украинцев допускают проведение переговоров с Россией для завершения войны, тогда как 21% выступают против такого варианта. В то же время в исследовании подчеркивалось, что сам вопрос о переговорах не означает готовности украинцев соглашаться на уступки России.

Как писал OBOZ.UA, 79% украинцев считают, что в войне с Россией в конечном итоге победит Украина, при этом 41% назвали наиболее реалистичным сценарием завершения войны сохранение независимости Украины даже при вынужденных территориальных потерях.