Через три месяца после мобилизации на войне погиб Герой из Никополя. Фото

Украина продолжает терять своих героев в несправедливой войне с российскими террористами. На этот раз печальная весть пришла в Днепропетровскую область.

Всего через три с половиной месяца после мобилизации на войне погиб военнослужащий Александр Костишин из Никополя. Об этом сообщили в городском совете.

Александр погиб 17 ноября 2025 года. Источник: www.facebook.com/press.nmr/

"17 ноября 2025 года, мужественно выполняя свой долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб наш земляк, солдат воинской части А7381 Костишин Александр Владимирович, 14.06.1982 г.р.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в августе 2025 года. В мирное время мужчина работал на предприятиях города. У него остались мать, сестра, брат и племянник.

"От имени всей общины, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким Защитника!" – так прокомментировали печальную новость в городском совете.

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Вячеслав Олейник. Защитник поступил на службу в Сухопутные войска ВСУ в мае 2024 года и служил старшим стрелком-оператором 2-го егерского батальона одной из воинских частей.

В ноябре 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Чумацкое в Донецкой области связь с военнослужащим прервалась, после чего он считался пропавшим без вести. Почти два года родные ждали известий, однако результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель защитника.

13 сентября в Донецкой области погиб украинский военнослужащий Сергей Стретович. 44-летний защитник в гражданской жизни был юристом: окончил Харьковскую юридическую академию, работал в прокуратуре Киева, а впоследствии стал адвокатом в сфере уголовного права.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб военнослужащий из Козельщинской общины Виталий Новосел. Более года родные, близкие и земляки воина ждали его возвращения и надеялись на чудо, однако впоследствии подтвердилась егогибель во время боевых действий на восточной окраине Воздвиженки.