Из-за нехватки топлива в Каменце сократили количество общественного транспорта

С 6 октября 2026 года в Каменце-Подольском сократили количество автобусных рейсов общественного транспорта. Об этом сообщили в городском совете.

Причина — нехватка топлива. Как отметили в мэрии, несмотря на своевременно поданные документы и наличие средств, своевременно пополнить запасы не удалось из-за постановления правительства, которое предусматривает изменение очередности бюджетных расходов. А топливо — не в приоритете.

— Казначейство задерживает платежи общин по всей Украине. В Каменце-Подольском на данный момент не произведены платежи на общую сумму около 16,9 млн грн, в том числе и оплата топлива для коммунального транспорта, — говорится в сообщении.

- Поэтому предприятие вынуждено временно сократить количество рейсов и изменить графики движения. Понимаем, что это создает неудобства для пассажиров. Если Казначейство произведет оплату и предприятие получит топливо, полный объем рейсов, вероятно, удастся восстановить в ноябре. Просим учитывать временные изменения при планировании поездок.

Расписание движения общественного транспорта

Напомним, Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру с просьбой о срочном разблокировании платежей местных общин.

- Несмотря на наличие средств на счетах, с 9 сентября 2026 года города и поселки лишены возможности рассчитываться за самое необходимое. Это привело к остановке закупок топлива для медицинских и спасательных автомобилей, закупок энергоресурсов, вывоза мусора, подготовки к отопительному сезону, обустройство пунктов непоколебимости, а также ремонт поврежденной в результате обстрелов инфраструктуры, школ и больниц, – сообщили в Хмельницком городском совете.