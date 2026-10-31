Часть Украины накроют дожди и туман: прогноз погоды на выходные

В Украине в субботу, последний день октября, согласно прогнозам синоптиков, в целом будет облачно. В большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В целом сегодня температура ночью от 2 до 8° тепла, однако уже днем воздух прогреется до 7-12°, предупреждают в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 31 октября. Источник: Укргидрометцентр

Опасные явления

Для Львовской и Волынской областей метеорологи объявили предупреждение об опасных стихийных гидрологических явлениях. А именно: с 31 октября и до 13 ноября на реках бассейна Днестра и суббассейнов Сяна и Западного Буга "сохранится режим низкой осенней межени". Это фаза водного режима реки, которая характеризуется самым низким уровнем и минимальным расходом воды в осенний период.

"Уровни воды будут держаться близкими к самым низким значениям за весь период наблюдений, на отдельных участках – ниже них; водность рек будет оставаться низкой, на отдельных участках – ниже критериев маловодья; сохранится зарастание русел водной растительностью, на отдельных малых реках – отсутствие стока", – предупредили в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасности. Источник: Укргидрометцентр

Явлению присвоен третий, то есть наивысший, "коричневый уровень опасности".

Что говорят специалисты

В целом погодные условия в следующие двое суток будут формироваться под влиянием южного циклона и малоградиентного поля повышенного давления. Температура на большей части Украины будет превышать климатическую норму на несколько градусов, с самыми высокими значениями в юго-восточной части страны.

Осень. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Дожди разной интенсивности так или иначе затронут практически все регионы, а в высокогорной части Карпат они будут впемешку с мокрым снегом. Кроме того, на фоне слабого ветра и высокой влажности утром страну ожидают туманы.

Погода на 31 октября

Сегодня в западных регионах страны ожидается облачная погода и дождь, а в Карпатах – вместе с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 11° тепла (по Цельсию).

В северной части страны ночью без существенных осадков, но уже утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается 4-9°, а днем – 6-11°С.

Погода в Украине в октябре. Источник: Рixnio

В центральных регионах Украины также умеренные дожди и утренний туман. Температура воздуха в течение суток днем будет колебаться в диапазоне от 7 до 12° тепла.

В южной части страны ночью и утром также дожди, однако днем уже без существенных осадков. На юге ветер несколько сильнее, до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 11°, а днем – 8-13°С.

И в восточных регионах прогнозируется облачная погода, умеренный дождь и юго-восточный ветер до 5-10 м/с. Температура здесь, как и на юге, ночью до плюс 11°, а днем до плюс 13°.

Погода в воскресенье, 1 ноября

Погода в Украине в октябре. Источник: Рixnio

В воскресенье в западных регионах преимущественно без осадков, местами туман. Лишь ночью в Карпатах возможен небольшой дождь (и мокрый снег). Ветер переменных направлений, не превысит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до 5° тепла, а днем – до 6-11°С.

В северных областях ожидается пасмурная и дождливая погода в течение всего дня. Температура воздуха ночью ожидается 4-9°С, а днем будет колебаться в пределах 6-11°С.

Обильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

В центральных регионах страны ночью местами небольшой дождь, а днем уже без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит от 5 до 10° тепла, а днем – 8-13°.

В южной части страны ожидается переменная облачность, но без осадков (местами возможен туман). Здесь температура ночью составит 5-10°, а днем – 10-15°С.

И так же в восточных регионах – ночью местами небольшой дождь, а днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 6-11°С, а днем – от 9 до 14°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в начале ноября в Украине не ожидается резкого похолодания и снегопадов по всей территории страны. Однако уже 4-5 ноября в части областей прогнозируют значительное снижение температуры – на 3–5 градусов...