"Битва за гривну": история финансовой независимости Украины – в Музее войны состоялся специальный закрытый показ документального фильма

14 октября 2026 года в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялся специальный закрытый показ полнометражного документального фильма "Битва за гривну". Мероприятие собрало людей, которые творили историю украинской финансовой независимости, представителей государственных учреждений, банковского сообщества, дипломатического корпуса и украинского кинематографа.

Фильм рассказывает об одном из определяющих этапов становления независимой Украины — борьбе за собственную национальную валюту. Ведь гривна стала не только символом государственности, но и важным инструментом экономического суверенитета страны.

Во время показа фильма

В первые годы независимости Украине пришлось преодолевать зависимость от советского рубля, экономический кризис, дефицит и гиперинфляцию. В то же время продолжалась сложная работа над созданием собственной денежной системы, изготовлением украинских банкнот за рубежом и подготовкой денежной реформы 1996 года.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов поздравил присутствующих с показом, отметил огромную работу творческой команды и подчеркнул актуальность фильма для современной Украины. К мероприятию присоединились представители руководства Национального банка Украины, в частности Ярослав Мотузка, заместитель председателя правления НБУ, а также руководители Ассоциации украинских банков.

Председатель Государственног... Развернуть

Ярослав Мотузка, заместитель... Развернуть

Особое значение мероприятию придало присутствие людей, непосредственно участвовавших в становлении финансовой независимости Украины, а также героев документального фильма. Среди гостей были генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Василий Крутов и члены команды "Альфа", которые принимали участие в операции "Щит Украины-2", в частности в первом рейсе по доставке украинской гривны.

На специальном показе присутствовали герои и спикеры фильма: Иван Заец — народный депутат Украины I, II, III, IV и VI созывов; Александр Киреев — заместитель председателя Национального банка Украины в 1993–2003 годах; Александр Савченко – заместитель председателя правления Национального банка Украины в 1991–1992 годах, с 2010 года – руководитель Международного института бизнеса;Алла Ковтун — экономическая журналистка, редактор газеты "Урядовый курьер", автор книги "Сальдо больших денег". Анатолий Савченко – разработчик украинской СЭП, директор департамента информатизации НБУ в 1991–2010 гг.

На специальном показе присут... Развернуть

На специальном показе присут... Развернуть

Среди гостей были представители дипломатического корпуса — посольств Канады, Швеции, Хорватии и Ирака. Их присутствие подчеркнуло важность рассказа об украинском пути к независимости для международной аудитории.

"Битва за гривну" — это история о том, что политическая независимость не может быть полной без финансовой и экономической самостоятельности. И о людях, которые понимали это еще тогда, когда будущее украинского государства только формировалось.

Появление гривны в 1996 году стало знаковым шагом в укреплении украинской государственности. Однако финансовая независимость не является раз и навсегда завоеванным результатом. Она требует постоянной работы, ответственных решений, устойчивости государственных институтов и доверия общества. Именно поэтому история, рассказанная в фильме, приобретает особое звучание сегодня, когда Украина защищает свой суверенитет и право самостоятельно определять будущее. Фильм сочетает свидетельства участников событий, архивные материалы, документы и человеческие истории, превращая сложную финансовую хронику в документальный рассказ о цене независимости.

Показ фильма

Создание фильма стало возможным при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Партнером фильма выступил ТАСКОМБАНК , для которого участие в проекте стало продолжением поддержки инициатив, посвященных истории украинских денег и их значению для государственности. Поддержка документального кино дает возможность сохранять историческую память и передавать следующим поколениям знания о людях и событиях, определивших путь Украины.

Автор идеи и продюсер фильма Татьяна Лазарева, режиссёр и автор Владимир Сидько вместе с творческой командой работали над тем, чтобы рассказать историю украинской гривны как историю борьбы за независимость государства.

У фильма есть англоязычная версия, что открывает возможности для его представления международной аудитории. Впереди — фестивальный путь и дальнейшее знакомство украинских зрителей с картиной.

"Битва за гривну" — это больше, чем история национальной валюты. Это история о людях, которые боролись за финансовую независимость Украины, и о государстве, чья независимость сегодня вновь нуждается в защите.