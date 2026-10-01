Был одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. Фото
Капитан Мамбетов Марат погиб...
Источник: Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
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В четверг, 1 октября, погиб украинский военный летчик Марат Мамбетов после того, как его истребитель МиГ-29 был сбит российской ракетой. Капитан катапультировался из самолета, однако не выжил.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Погибший был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".
Марат Мамбетов выполнял боевую задачу на одном из направлений фронта. Он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупационным войскам.
Во время выполнения задания истребитель МиГ-29 был поражен вражеской ракетой. Пилот катапультировался, однако спасти его не удалось.
В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера, подчеркнув, что он защищал Украину до последнего вздоха.
"Герои не умирают!", — отметили в ведомстве.
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