Было популярно в СССР: забытое занятие вернулось в моду

Когда-то в СССР, когда у людей не было видеомагнитофонов и, соответственно, домашних фильмотек, вечера проводили за просмотром лент на фильмоскопе. Удивительным образом это занятие сейчас возвращается в моду.

Как объясняет "Телеграф", фильмоскоп, или, как его называют на Западе, слайд-проектор – это своего рода примитивный домашний кинопроектор, который вместо движущихся кадров показывает статичные изображения на пленке. Ее нужно прокручивать вручную, а текст к картинкам читать вслух, самостоятельно выбирая скорость повествования.

С помощью фильмоскопа изображения можно проецировать на стену, поэтому телевизор или другой экран для этого устройства не нужны. Нужна только диафильма на 35-миллиметровой пленке, которая обычно состоит из 30-50 кадров, дополненных короткими текстами.

Фильмоскоп – это советский проектор для просмотра диафильмов, кадры которых имеют размер 18×24 мм. Их показывают на стене или специальном выдвижном экране. Такой формат просмотра привлекает атмосферой неспешного повествования и возможностью провести время вместе, как когда-то.

В октябре-ноябре 2026 года на украинских маркетплейсах фильмоскопы продают по цене от 250 до 1200 грн. В частности, модель Ф-3 выставили за 250 грн 12 ноября, "Этюд 2с" – за такую же сумму 9 ноября, а Ф-7 – за 650 грн 2 ноября. К последнему объявлению также добавили диафильмы-сказки, которые продают по 25 грн за штуку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был первый советский видеомагнитофон и почему его невозможно было сделать популярным домашним устройством.