Будьте осторожны с орхидеями зимой: какие условия цветок не переживет

Орхидеи способны украшать дом своим цветением даже в холодное время года. Однако зимой эти растения становятся особенно уязвимыми к неблагоприятным условиям. Из-за неправильного расположения горшка бутоны могут опадать, листья – терять упругость, а корни – постепенно загнивать.

Как пишет Interia, одной из главных опасностей для орхидей зимой является сочетание холодного воздуха из окна и горячего потока от батареи. Именно такие условия часто возникают на подоконниках с началом отопительного сезона.

Почему орхидеи страдают зимой

Большинство популярных комнатных орхидей, в том числе фаленопсисы, происходят из тропических регионов. В природе они часто растут на деревьях, а их корни получают достаточно воздуха и влаги. В домашних условиях этим растениям нужен особый уход. Они плохо переносят резкие перепады температуры, чрезмерное увлажнение субстрата и холодные сквозняки.

Зимой ситуацию осложняет отопление. Горячий воздух от радиаторов снижает влажность в помещении, а холод от окон может переохлаждать корневую систему.

Из-за такого температурного контраста орхидея испытывает стресс. Ее бутоны могут пожелтеть и опасть еще до раскрытия, а листья – стать мягкими и сморщенными.

Где нельзя ставить орхидею зимой

Самым неудачным местом для цветка может оказаться подоконник прямо над горячей батареей, особенно если окно пропускает холодный воздух. В таком случае растение одновременно страдает от двух неблагоприятных факторов: сухого тепла снизу и холодных потоков сбоку.

Чтобы защитить орхидею, стоит переставить горшок на столик или подставку неподалеку от окна. Это позволит обеспечить растение светом, не подвергая его резким перепадам температуры.

Также важно проверить герметичность окон. Если через рамы проходит холодный воздух, можно воспользоваться специальными уплотнителями. Во время проветривания орхидею лучше временно переносить подальше от открытого окна.

Как обеспечить орхидее комфортные условия

В холодный сезон растениям нужен несколько иной уход, чем летом. Прежде всего стоит обратить внимание на освещение, температуру и влажность воздуха.

Для большинства комнатных фаленопсисов полезно придерживаться таких рекомендаций:

Освещение. Зимой орхидею можно поставить у восточного или южного окна, обеспечив достаточно рассеянного света.

Зимой орхидею можно поставить у восточного или южного окна, обеспечив достаточно рассеянного света. Температура. Желательно поддерживать стабильную температуру примерно 18–24 °C и избегать резкого охлаждения.

Желательно поддерживать стабильную температуру примерно 18–24 °C и избегать резкого охлаждения. Влажность воздуха. Рядом с горшком можно разместить поддон с влажным керамзитом. Важно, чтобы дно горшка не стояло в воде.

Рядом с горшком можно разместить поддон с влажным керамзитом. Важно, чтобы дно горшка не стояло в воде. Полив. Используйте воду комнатной температуры. Увлажняйте субстрат по мере его просыхания, не допуская застоя воды у корней.

Особого внимания требует состояние листьев. Если они начали сморщиваться, это может свидетельствовать как о нехватке влаги, так и о повреждении корней из-за чрезмерного полива.

Если защитить растение от сквозняков, горячих батарей и избытка воды, у него будет гораздо больше шансов сохранить здоровые листья и порадовать продолжительным цветением.

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