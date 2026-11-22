Будет ранний урожай: как сеять укроп и петрушку осенью

Весной хочется как можно скорее добавить к блюдам свежей зелени. И для этого не обязательно ждать, пока потеплеет и земля на огороде будет готова к весеннему посеву. Достаточно осенью вовремя посеять на огороде укроп и петрушку.

Эти растения прекрасно переносят подзимний посев. Более того, именно у такого способа есть несколько преимуществ. Зимой семена проходят естественную закалку, а весной получают достаточно влаги благодаря талому снегу. Однако, чтобы весной увидеть дружные всходы, важно не ошибиться со сроками и заранее подготовить грядку. Главное – не допустить, чтобы семена проросли еще до наступления морозов. Как сделать все без ошибок, рассказало издание "На пенсии".

Почему стоит сеять укроп и петрушку осенью

Самый большой плюс подзимнего посева – возможность собрать первую зелень раньше, чем при обычной весенней посадке. Семена начинают прорастать, как только весной для этого появляются благоприятные условия. Поэтому не нужно ждать, пока почва достаточно прогреется.

К тому же после таяния снега земля хорошо увлажнена. Такая естественная влага способствует прорастанию семян и развитию молодых растений.

Еще одно преимущество осеннего посева – закаливание семян низкими температурами. В то же время результат во многом зависит от того, насколько удачно будет выбрано время для посадки.

Чтобы успешно посеять зелень... Источник: MB Photography Развернуть

Когда сеять петрушку и укроп под зиму

Планируя подзимний посев, лучше ориентироваться не на конкретную дату, а на погодные условия. Ведь в разных областях Украины холода наступают в разное время, поэтому важно учитывать температуру воздуха и почвы.

Чаще всего укроп и петрушку высевают в конце октября или в ноябре, когда уже устанавливается устойчивая холодная погода. Желательно дождаться, пока почва остынет примерно до +2…+4 °C, а ее верхний слой начнет слегка подмерзать.

Почему не следует сеять раньше? В еще теплой почве семена могут преждевременно прорасти. Молодые ростки не выдержат зимних морозов, поэтому весной вместо ранней зелени можно получить пустую грядку.

Перед посевом стоит посмотреть прогноз погоды. Если после похолодания синоптики обещают потепление, с работой лучше повременить. Важно выбрать такой момент, когда семена уже не успеют прорасти до начала зимы.

Как правильно посеять укроп и петрушку под зиму

Для будущей грядки подойдет открытый солнечный участок, на котором весной не скапливается вода. Не стоит сеять зелень в низинах: после дождей и таяния снега там часто образуются лужи, а чрезмерная влажность может повредить семена.

Сама посадка не требует больших усилий, но при осеннем посеве важно соблюдать несколько рекомендаций:

Подготовьте бороздки. Для укропа сделайте углубления на 1,5-2 см, а для петрушки – на 2-3 см.

Используйте больше семян. Часть из них может погибнуть зимой или не прорасти весной. Поэтому норму высева рекомендуют увеличить на 30-50%.

Часть из них может погибнуть зимой или не прорасти весной. Поэтому норму высева рекомендуют увеличить на 30-50%. Не замачивайте семена. Для подзимнего посева подходит только сухой посадочный материал. Замоченные семена могут начать прорастать раньше времени.

Для подзимнего посева подходит только сухой посадочный материал. Замоченные семена могут начать прорастать раньше времени. Засыпьте бороздки землей . Для этого заранее подготовьте сухую почву. При желании ее можно смешать с небольшим количеством торфа или перегноя.

. Для этого заранее подготовьте сухую почву. При желании ее можно смешать с небольшим количеством торфа или перегноя. Замульчируйте грядку. Небольшой слой мульчи защитит посевы от сильного ветра и вымывания почвы осадками.

После завершения посева поливать грядку не нужно. Дополнительная влага осенью может запустить процесс прорастания семян, а перед зимой этого как раз нужно избежать.

Если правильно выбрать время и следовать рекомендациям по посадке, весной можно получить свежую зелень значительно раньше. К тому же не придется тратить время на выращивание рассады или спешить с весенним посевом.

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