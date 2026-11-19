Брызги в микроволновке засохли на стенках: как размягчить их паром без скребка

Чтобы убрать засохшие брызги в микроволновке, нагрейте внутри миску с водой, оставьте дверцу закрытой, а затем протрите стенки мягкой губкой. Пар увлажнит остатки пищи, и их будет легче удалить без скребка.

О том, как подготовить посуду, размягчить загрязнения и не обжечься во время уборки, рассказывает OBOZ.UA. Наибольшая осторожность нужна после нагревания: горячими будут и вода, и сама миска.

Какую миску поставить в микроволновку

Возьмите устойчивую миску, пригодную для микроволновой печи: ориентируйтесь на маркировку посуды. На ней не должно быть металлических деталей, ободков и декора. Налейте обычную воду, оставив достаточно свободного места до краев, чтобы ее было проще перенести, не расплескав.

Поставьте миску на вращающийся поддон и убедитесь, что она не мешает вращению. Не закрывайте посуду герметично: для очистки нужен пар, который будет свободно выходить в камеру. Лимон, уксус или другие добавки для этого способа не обязательны.

Как нагреть воду и дать пару подействовать

Включите нагрев и следите за водой через дверцу. Ориентир – появление пара и влаги на внутренних поверхностях, а не длительное бурное кипение. Продолжительность зависит от мощности прибора и количества воды, поэтому не оставляйте микроволновку без присмотра и не допускайте выкипания.

Когда камера наполнится паром, остановите нагрев. Не открывайте дверцу сразу: дайте влаге подействовать на засохшие брызги, а воде – немного остыть. Затем откройте дверцу, держа лицо и руки подальше от выхода горячего пара.

Доставайте миску сухими кухонными прихватками или термостойкими рукавицами, надежно держа ее обеими руками. Не наклоняйте посуду и не делайте резких движений: перегретая вода может внезапно закипеть во время перемещения. Если миску пока неудобно брать из-за жара, оставьте ее остывать подольше, а затем поставьте на подготовленную термостойкую подставку.

Перед тем как перенести миск... Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA Развернуть

Как вытереть размягченные остатки пищи

Перед влажной очисткой отключите прибор от розетки. Когда внутренние поверхности уже не будут обжигать, протрите их мягкой влажной губкой или салфеткой. Удаляйте загрязнения легкими движениями, не нажимая сильно, жесткую абразивную сторону губки и металлический скребок отложите, чтобы не повредить покрытие.

Стойкое пятно сначала подержите под влажной салфеткой, чтобы дополнительно размочить его. Если этого недостаточно, повторите обработку паром, используя свежую воду. Поворотную тарелку мойте после остывания, избегая резкого перепада температур, а камеру и внутреннюю сторону дверцы в конце протрите чистой салфеткой. Не заливайте воду в вентиляционные отверстия и оставьте дверцу приоткрытой для высыхания.

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