"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях

В сети показали фото украинских воинов, которые пробыли на передовой 8,5 месяцев, прежде чем их сменили. Снимки пехотинцев поразили сеть, в комментариях люди выражали восхищение их мужеством и героизмом.

Снимки опубликовали на странице 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в соцсети Х, а также военный фотограф Герман Кригер.

Что известно

В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев поделились фото украинских бойцов, которые вернулись в тыл после 8,5 месяцев пребывания на позиции.

"Восемь с половиной месяцев на передовой – пример мужества и стойкости. Фотографии солдат нашего мотопехотного батальона в первые несколько минут после возвращения с линии фронта. А затем прозвучал звонок домой", – говорится в публикации.

"Восемь с половиной месяцев на передовой. Пехотинцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев наконец вернулись в тыл", – написал военный фотограф Герман Кригер.

Пользователи сети выражали восхищение мужеством и стойкостью украинских пехотинцев, которые после 8,5 месяцев пребывания на передовой наконец вернулись в тыл.

"Молодцы, желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", "Слава героям!", "Абсолютные герои", "Герои, Украина никогда не будет побеждена", "Добро пожаловать домой, герои. Я ценю вас и желаю вам процветания и счастья", "Боги войны! Вот как они держат линию фронта", – пишут в комментариях под публикацией.

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