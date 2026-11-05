Богоявленский монастырь возвращается государству: Верховный Суд отклонил кассацию УПЦ МП

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии УПЦ МП о возвращении государству комплекса сооружений Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области. Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Тернопольской области и постановление Западного апелляционного хозяйственного суда.

В монастыре настаивали, что в корпусе келий постоянно проживают монахини, а освобождение помещений лишит их жилья и возможности участвовать в богослужениях. Вместе с тем суд не нашел оснований для удовлетворения кассации, а его постановление является окончательным, говорится в соответствующем решении.

Верховный Суд окончательно отклонил кассацию УПЦ МП

В постановлении указано, что кассационную жалобу Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии УПЦ оставили без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 24 июля 2025 года и постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 6 мая 2026 года по делу № 921/619/23 оставили без изменений.

Коллегия судей пришла к выводу, что доводы, изложенные в кассационной жалобе, не подтвердились при рассмотрении дела и не опровергли выводов судов предыдущих инстанций. Поэтому оснований для отмены обжалуемых решений нет.

Постановление кассационной инстанции вступило в законную силу с момента принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Почему монастырь оспаривал возвращение сооружений государству

Кассационная жалоба поступила в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 21 мая. Представители монастыря утверждали, что монахини постоянно проживают в корпусе келий, а освобождение занятых помещений лишит их жилья и возможности участвовать в богослужениях.

15 июня коллегия судей рассмотрела заявление монастыря и приостановила возвращение государству сооружений Богоявленского монастыря на время кассационного обжалования.

По словам заместителя директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игоря Деревинского, который представлял учреждение в судах, рассмотрение дела из-за этого продолжилось почти на полгода.

Он пояснил, что параллельно продолжалось обжалование решения Хозяйственного суда города Киева. Монастырь требовал от Минкульта передать ему в собственность помещения общей площадью 591,5 кв. м, расположенные в корпусе келий Богоявленского монастыря. Эти помещения являются государственной собственностью.

14 октября Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу монастыря на решение Хозяйственного суда города Киева от 29 апреля 2026 года по делу № 910/13603/25.

Почему проживание монахинь не стало основанием для сохранения помещений

Игорь Деревинский подчеркнул, что комплекс зданий монастыря является нежилым памятником архитектуры. По его словам, охранно-арендный договор, заключенный религиозной организацией и представителями областной власти в 1990-х годах, прямо запрещает постоянное проживание людей в помещениях памятника.

Он также отметил, что регистрация места проживания монахинь по адресу улица Дубенская, 2, где расположено несколько зданий разной формы собственности, в частности комплекс сооружений монастыря, сама по себе не создает вещных прав на недвижимость.

"Именно поэтому в регистрации указана только улица и нет ни одной отметки о проживании в конкретном здании", – пояснил Деревинский.

По его словам, представители УПЦ также ссылались на решение Большой палаты Верховного Суда, принятое в сентябре. В нем говорится о возможности проживания монахов в кельях только при условии, что эти помещения находятся в законной собственности монастыря.

Однако, как подчеркнул Деревинский, комплекс сооружений Богоявленского монастыря не является собственностью религиозной организации, а срок действия договора безвозмездного пользования зданиями истек в сентябре 2023 года.

Он назвал судебные иски и аргументы монастыря попыткой затянуть процесс возвращения комплекса сооружений в пользование государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не возвращает в пользование государства комплекс сооружений Свято-Богоявленского монастыря в Кременце Тернопольской области, игнорируя таким образом решение суда уже более месяца. Более того, накануне визита представителей исполнительной службы на территорию согнали агрессивно настроенную массовку.