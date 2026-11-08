Блэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городе

В воскресенье, 8 ноября, Дніпро снова оказался без света и воды. Отключения начались ночью, а из-за обесточивания тяговых подстанций прекратил работу и электротранспорт.

Об этом сообщило "Суспільне Дніпро". Журналисты рассказали, как горожане справляются с последствиями блэкаута, а также привели объяснение городского головы Бориса Филатова о ситуации с коммунальной инфраструктурой.

Как жители Дніпра справляются без света и воды

Это уже второй масштабный блэкаут в областном центре за последние две недели. Утром люди искали, где запастись питьевой водой и зарядить телефоны и пауэрбанки. У водных киосков выстроились очереди: горожане покупали воду в больших емкостях, чтобы ее хватило на ближайшие дни.

Местная жительница Каролина рассказала, что в течение последних пяти дней свет и воду в ее доме подавали всего на несколько часов и без четкого графика.

"Воды нет. Ее не было сутки, и вот снова отключили. Отопления мы еще не ощущали. Приходим к киоску, делаем запасы, баклажки по 5–6 литров. На семью из четырех человек хватает на день-два", – рассказала она.

Из-за перебоев с электричеством семья заряжает пауэрбанки на работе, а продукты из холодильника перенесла на балкон.

"Пауэрбанки заряжаем на работе, это выручает. Все из холодильника вынесли на балкон. Повезло, что мы живем на втором этаже. Слава Богу, пока газ есть", – поделилась Каролина.

Женщину также беспокоит, как город справится с перебоями в электро- и водоснабжении зимой. Особую тревогу вызывает то, как в таких условиях будут учиться дети и работать школы.

"Тяжело, потому что пугает, что это только начало зимы. И как быть детям, как будут работать школы – непонятно", – отметила Каролина.

Как в Днепре восстанавливают водоснабжение

Мэр Борис Филатов сообщил, что работу канализационной системы удалось стабилизировать. На левом берегу воду подают с помощью генераторов, тогда как на правом энергетики работают над восстановлением водоснабжения.

Филатов также объяснил, почему возвращение электричества не означает, что вода и отопление сразу появятся в домах. Для работы насосов нужна электроэнергия, а вода является теплоносителем в системе отопления, поэтому от стабильности электроснабжения зависит работа обеих систем.

В то же время резкие перепады напряжения могут повредить сложное оборудование насосных станций и котельных. После таких сбоев коммунальщикам приходится повторно запускать системы и устранять последствия гидравлических ударов.

Мэр также объяснил, что раскопки на улицах города – вынужденная мера, поскольку коммунальщикам необходимо срочно заменять поврежденные участки сетей.

Как работает транспорт и городская инфраструктура

Из-за обесточивания всех тяговых подстанций трамваи и троллейбусы не курсируют. Частично заменить их должны дополнительные автобусы, которые начали выходить на городские маршруты.

Метрополитен остается открытым и служит укрытием для жителей. Также продолжают работать стационарные пункты несокрушимости. Если возникнет необходимость, городские власти планируют развернуть мобильные.

На самых загруженных перекрестках светофоры работают от аккумуляторов, благодаря чему удается поддерживать регулирование дорожного движения.

Городские больницы располагают необходимыми резервами для автономной работы, поэтому продолжают оказывать медицинскую помощь без перерывов.

Филатов отметил, что городские власти постоянно координируют действия с энергетиками и областной военной администрацией. Аварийные службы работают круглосуточно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 ноября российские войска атаковали беспилотником частный сектор Днепра. В результате удара погиб человек, еще трое горожан пострадали, а один из домов был разрушен. Позже под вражеский обстрел попало автотранспортное предприятие – там загорелись склады и грузовики. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.