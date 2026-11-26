Бесплатная раздача рождественских наборов ROSHEN: в компании предупредили о мошенничестве в соцсетях

Корпорация ROSHEN заявила о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложной информации о проведении праздничной акции с бесплатной раздачей рождественских подарочных наборов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

"Указанная акция не имеет никакого отношения к корпорации ROSHEN. Использование названия, логотипа и изображений продукции ROSHEN в этих материалах является несанкционированным", – говорится в заявлении.

В компании призвали потребителей не переходить по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях, а также не предоставлять персональные данные и не распространять указанную информацию.

"Актуальная информация об официальных акциях и инициативах ROSHEN публикуется на официальных ресурсах компании", – подчеркнули в компании.