"Бабье лето" подходит к концу? Синоптик рассказал, когда в Украине начнутся заморозки

В третьей декаде октября в У...

До конца октября в Украине сохранится относительно тёплая погода, а дневная температура местами будет достигать +20 °C. В большинстве регионов существенных осадков не прогнозируется, хотя на западе страны возможны дожди и морось.

С 26 октября начнёт постепенно холодать, а ночная температура в конце месяца опустится до +1…+7 °C. Об этом рассказал кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Какая была погода в Украине в октябре

Кибальчич отметил, что в первые 20 дней октября температура воздуха по всей Украине была на 0,5–3,5 °C выше климатической нормы.

В то же время во многих городах прошли сильные дожди, а в отдельных местах количество осадков превысило месячную норму. Особенно много осадков выпало в Одесской и Николаевской областях, где местами были затоплены улицы и приусадебные участки.

21 октября: до +18 °C днём

В третьей декаде октября в Украине будет преобладать относительно тёплая и сухая погода. До конца месяца ожидаются восточные и юго-восточные ветры, а температура будет оставаться на несколько градусов выше обычной для этого времени года.

В среду, 21 октября, ночью температура составит +7…+13 °C, а днём – +13…+18 °C. На севере Левобережья будет прохладнее: +9…+14 °C.

22–25 октября: температура поднимется до +20 °C

В период с 22 по 25 октября ночью прогнозируется +6…+12 °C, а днём воздух будет прогреваться до +14…+20 °C.

Исключением станет запад Украины. Из-за облачности 23 октября температура там опустится до +8…+13 °C.

В целом значительных дождей в большинстве регионов не ожидается. В то же время на западе страны 22–23 октября возможны небольшие, местами умеренные дожди и морось. На Правобережье в отдельные дни также прогнозируются туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах.

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Скриншот

Когда в Украине начнутся заморозки

Постепенное похолодание начнется 26 октября. До конца месяца ночная температура составит +1…+7 °C.

В северной половине страны местами возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе. В то же время днём ещё будет сохраняться относительно тёплая погода: ожидается +11…+16 °C, а в Крыму временами – +17…+19 °C.

Таким образом, до конца октября в большинстве регионов Украины еще будет продолжаться период, характерный для бабьего лета, однако в конце месяца ночная температура заметно снизится.

Напомним, метеорологи Карпат поделились прогнозом относительно предстоящей зимы в Украине. По данным наблюдений на метеостанции Пожижевская, есть основания ожидать, что зима будет относительно теплой.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах выпал снег, и горы покрылись зимними пейзажами. Снег засыпал, в частности, горы Близница, Шпицы и Хомьяк.