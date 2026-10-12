Анжелика Сивенюк: как дерматолог из Мариуполя учит косметологов лечить акне без вреда для кожи

Еще во время учебы в Харьковском национальном медицинском университете Анжелика Сивенюк заинтересовалась дерматологией, особенно воспалительными процессами и акне. После получения диплома она прошла интернатуру по специальности "дерматовенерология" и начала практику с пациентами. Именно в этот период она все чаще сталкивалась с вопросом: почему активная терапия акне нередко сопровождается раздражением, шелушением и приводит к тому, что пациенты прекращают лечение раньше времени??

После переезда в США Анжелике фактически пришлось заново выстраивать профессиональную карьеру, поскольку украинский диплом врача сам по себе не дает права на медицинскую практику в Америке. Поэтому она получила лицензию Licensed Esthetician в штате Калифорния и продолжила работать уже в сфере эстетической косметологии. Сегодня она формулирует свой профессиональный статус так: врач-дерматовенеролог по образованию, полученному в Украине, и Licensed Esthetician в Калифорнии. Этот этап стал для нее поводом заново структурировать накопленные знания, адаптировать профессиональный опыт к новой системе и начать формировать собственное направление работы с акне и чувствительной кожей.

Сегодня ее практика строится на нескольких направлениях: консультации, разработка индивидуальных программ ухода, ведение клиентов с акне и чувствительной кожей, профессиональные процедуры, обучение косметологов и подготовка образовательных материалов. По наблюдению Анжелики, лечение чаще всего бросают именно тогда, когда человек перестает понимать логику происходящего с его кожей.

Именно из этих наблюдений постепенно формируется авторский подход Анжелики – BOAA™ (Barrier-Oriented Acne Approach). Его основная идея заключается в том, что эффективность терапии акне зависит не только от выбранных активных компонентов – ретиноидов, бензоилпероксида или азелаиновой кислоты, – но и от способности кожи переносить терапию в течение необходимого времени. Поэтому при построении индивидуальных схем Анжелика уделяет внимание состоянию кожного барьера, постепенному введению активных компонентов и своевременной коррекции ухода при появлении признаков перегрузки кожи.

Сейчас Анжелика работает над тем, чтобы систематизировать BOAA™ и вывести накопленный практический опыт за пределы индивидуальной работы с клиентами. Анжелика уже обучила по этому подходу более 50 специалистов из разных стран в онлайн- и офлайн-формате, публикует научные и профессиональные материалы в международных изданиях и выступает судьей на международных чемпионатах в beauty-индустрии. За годы работы она получила несколько профессиональных наград в сфере косметологии и лечения акне. Параллельно она готовит собственный чемпионат для специалистов, которые работают с акне и профессиональную ассоциацию, объединяющую дерматологов, косметологов и других специалистов, работающих с кожей. Также среди ее долгосрочных проектов – разработка собственной линии профессионального ухода, ориентированной на чувствительную и склонную к акне кожу.

"Сильный специалист должен не только работать с клиентами, но и анализировать результаты, систематизировать опыт и передавать знания другим профессионалам", формулирует Анжелика Сивенюк свой профессиональный принцип. Для нее эффективность терапии определяется не только скоростью уменьшения воспалительных элементов, но и тем, насколько стабильно кожа переносит лечение и способен ли человек пройти необходимый курс без постоянных срывов из-за раздражения.

Ближайшие планы Анжелики связаны с систематизацией накопленного опыта: оформить BOAA™ в формате полноценной образовательной программы для косметологов, запустить международный чемпионат и профессиональную ассоциацию, довести до запуска собственный бренд. Отдельное направление – публикации и участие в профессиональных мероприятиях, через которое постепенно формируется международное экспертное сообщество специалистов по акне и восстановлению кожного барьера.