Адаптация опыта Харькова сохранит жизни людей: эксперт поддержал масштабирование введенного Тереховым стандарта безопасности

Разработанные в Харькове под руководством мэра города Игоря Терехова алгоритмы реагирования на российские обстрелы могут стать основой единого общенационального стандарта гражданской защиты. Их внедрение в других украинских городах позволит сэкономить время и ресурсы, а главное – сохранить человеческие жизни. Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, комментируя инициативу главы Ассоциации прифронтовых городов и громад.

По словам Куща, угроза регулярных воздушных атак сегодня распространяется даже на города, которые раньше считались относительно безопасными. Поэтому местные власти вынуждены срочно совершенствовать механизмы реагирования на обстрелы.

"Но здесь не стоит изобретать "велосипед": все эти алгоритмы уже созданы и проверены на практике в таких городах, как Харьков. И доказали свою эффективность", – отметил экономист.

Он обратил внимание на предложение Игоря Терехова распространить харьковский опыт организации гражданской защиты на другие громады Украины. Речь идет о комплексной системе, которая объединяет работу городских служб на всех этапах реагирования – от предупреждения об угрозах и определения мест вражеских ударов до помощи пострадавшим и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Эксперт привел конкретные результаты внедрения такого подхода.

"Система уже дает практические результаты: время определения места вражеского удара удалось сократить с пяти минут до 30 секунд, а продолжительность воздушных тревог в Харькове – на 39,75%", – написал он.

Инициативу по масштабированию харьковского стандарта безопасности Терехов представил во время заседания Совета Коалиции с участием представителей центральной и местной власти. Встреча была посвящена усилению защиты украинских городов в условиях роста интенсивности российских атак.

"Мы предлагаем использовать наш опыт для создания единого общенационального стандарта, модели гражданской защиты и оперативного реагирования, которую можно адаптировать к потребностям разных украинских городов", – процитировал Кущ слова главы АПМГ.

По мнению аналитика, использование уже отработанных в Харькове алгоритмов позволит другим общинам не тратить время на разработку собственных решений с нуля. Особенно актуальным это становится на фоне усиления российских обстрелов и угроз для критической инфраструктуры.

"Адаптация опыта городских властей такого города, как Харьков, масштабирование эффективности алгоритмов, созданных в этом городе, в масштабах значительного числа украинских городов позволит сэкономить время, средства и, самое главное, сохранить жизни людей", – подытожил Кущ.