А что ты чувствуешь прямо сейчас? Более 3 тысяч человек присоединились к проекту общественной организации "Адаптоника" в Киеве

А когда вы в последний раз спрашивали себя: "Что я сейчас чувствую?" Именно на этот вопрос в течение сентября предлагала ответить своим посетителям локация "Что ты чувствуешь" в столичном ТРЦ Lavina Mall.

Интерактивную инсталляцию создала общественная организация "Адаптоника". С 4 по 30 сентября к ней присоединились более 3 тысяч человек – киевляне и гости столицы могли остановиться на несколько минут, прислушаться к себе и обозначить свое эмоциональное состояние на специальной "доске эмоций".

Свои переживания участники передавали с помощью изображений различных эмоций: кто-то выбирал радость, кто-то – грусть или волнение, а кто-то делился надеждой.

"Психологическая ценность этого проекта для нас гораздо глубже, чем просто возможность выбрать эмоцию на стенде. Мы живем в реальности, где человек очень часто вынужден функционировать, несмотря на усталость, тревогу, напряжение или страх. И постепенно можно настолько привыкнуть "держаться", что перестать замечать, что на самом деле происходит внутри.

Вопрос "Что я сейчас чувствую?" возвращает человека к контакту с самим собой. Заметить свою эмоцию, назвать ее и позволить ей быть – это уже важный шаг к лучшему пониманию собственного состояния и саморегуляции. Мы не ставили перед собой цель создать терапию посреди торгового центра. Нам было важно сделать психологическую заботу частью обычной жизни. Доступной, простой и такой, для которой не нужно ждать момента, когда уже совсем тяжело.

И то, что более трех тысяч человек остановились возле этой инсталляции и ответили себе на этот вопрос, для нас очень показательно. Это означает, что людям нужно пространство, в котором можно не только спешить, справляться и быть сильными, но и просто заметить себя", – отметили в "Адаптонике".

Идея проекта – напомнить, что забота о психическом здоровье может начинаться с очень простой вещи – паузы и внимания к собственному состоянию. Особенно в реальности, где ежедневно приходится жить со стрессом, напряжением и последствиями войны.

Справочно:

ОО "Адаптоника" – это сообщество, стремящееся сделать психологию понятной и доступной для всех украинцев. Его миссия заключается в формировании в обществе культуры заботы о психическом здоровье, чтобы забота о собственном психологическом состоянии стала естественной частью жизни каждого человека. В условиях современных вызовов, в частности войны и стресса, "Адаптоника" ставит перед собой цель помогать людям обретать внутреннее спокойствие и баланс. Для этого организация делится полезными знаниями по психологии, предоставляет эффективные инструменты и предлагает упражнения для самопомощи, поддержки близких и повышения устойчивости, а также стремится сделать психологическую самопомощь доступной для всех, независимо от возраста, статуса или обстоятельств.