50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель

В повседневной жизни украинцы привыкли слышать фамилии, состоящие в среднем из 5–8 букв. Однако существуют такие фамилии, которые не только сложно произносить, но и создают проблемы для сотрудников паспортных столов и государственных реестров, поскольку из-за слишком длинного слова не хватает места для ввода букв.

Именно такие ситуации возникают вокруг самой длинной в Украине фамилии, обладатель которой проживает в Тернополе. OBOZ.UA рассказывает, как звучит самая длинная фамилия в Украине и сколько в ней букв.

Что известно

Самая длинная в Украине официально зарегистрированная фамилия состоит из 50 символов, и это технический максимум, который способна принять паспортная система. Если бы не этот технический лимит реестра, обладатель этой фамилии сделал бы ее еще длиннее, ведь первоначальный замысел насчитывал около 70 знаков.

Официальным обладателем самой длинной фамилии в Украине стал житель Тернополя, чья фамилия в документах звучит как Владимиренклименжиленко-Громинревинградинтеменко.

Такая сложная фамилия – не случайность и не опечатка: это был сознательный выбор мужчины, решившего кардинально изменить свои паспортные данные. Он придумал эту фамилию самостоятельно, комбинируя части слов, найденных в различных источниках. Житель Тернополя начал экспериментировать со своим именем еще в 2010 году, воспользовавшись своим законным правом на изменение персональных данных.

Сам мужчина по фамилии Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав объясняет такую конструкцию глубоким символизмом и попыткой объединить в одном слове все, что ему импонирует.

Интересно, что в повседневной жизни житель Тернополя не заставляет своих родных произносить все 50 букв, а друзья называют его сокращенно – "Броник".

Самые короткие украинские фамилии

В Украине очень редко можно услышать фамилии, состоящие всего из двух или трех букв. Чаще всего они связаны с названиями животных или природными явлениями: Ех, Лев, Сын, Кий, Мак, Лис, Лут, Яр и Вак.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, какие фамилии в древности давали людям со слабым характером. Так, отдельная группа родовых названий происходит от слова "нюня" и может означать, что носитель такой фамилии имел слабый характер, был нерешительным человеком.