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Александр Кирш

Экономист

Новости. Общество / Мнения
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5-й год. Песочин (23 тыс. чел.) под Харьковом: возраст убитых за вечер – 16, 19, 51, среди 25 раненых – 9, 13…

Последствия российского удар...

Источник: ГСЧС Харьковщины

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Кто о чем, а я все о своем.

Далее текст на языке оригинала.

Допомога Україні за весь час війни:

від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,

від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,

від Болгарії – в сім разів менше за литовську,

від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.

Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.

Вбивці.

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