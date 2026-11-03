Блог | 29 погибших и 48 пропавших без вести в Комышевахе. Но интернет обсуждает выдуманные пыточные

29 погибших и 48 пропавших без вести после российского авиаудара по Комышувахе.

Но весь украинский интернет обсуждает не это, а очередного мальчика в трусиках из выдуманной "пыточной".

Далее текст на языке оригинала.

Підбурювачами погрому виявились (як несподівано) промосковські ряжені. І вони досі на волі.

Якщо жорсткої реакції держави не буде – завтра будь-який промосковський чорт в тіктоку оголосить будь-який військовий обʼєкт чи просто хату, де живуть військові, "підпільною тюрмою" і влаштує наступний погром. І питання людських жертв у такому сценарії – лише питання часу.

І я не перестану це повторювати. Воююча країна не може існувати де-факто без військової юстиції. Не повинні бойові підрозділи займатися СЗЧшниками і тому подібними питаннями. Армія має воювати, а відповідні органи правопорядку – займатися правопорушниками.