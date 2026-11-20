10-я ОГШБр "Эдельвейс" получила два тяжелых бомбера Heavy Shot от Порошенко и чешских волонтеров

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" получила два тяжелых бомбера Heavy Shot. Деньги на один бомбер собрали чешские друзья Степана Барны, который воюет в составе прославленной "десятки". А Петр Порошенко традиционно удвоил донат и профинансировал еще одну "птичку".

Об этом пятый президент сообщил в своем Facebook.

"За один день командировки нашего капитана Барны деньги на дрон собрали прихожане храма Святого Войтеха в Праге, организация Strong Europe во главе с Мартином Кроупой, президент Европейского Конгресса Украинцев Богдан Райчинец и депутат чешского парламента Франтишек Талирж. А я заказал второй. У нас со Степаном давно такое правило: "покупаешь дроны – звонишь мне, и я заказываю еще столько же", – рассказал Порошенко.

10-я ОГШБр "Эдельвейс" получ... Источник: пресс-служба Петра Порошенко Развернуть

10-я ОГШБр "Эдельвейс" получ... Источник: пресс-служба Петра Порошенко Развернуть

Бомберы Heavy Shot несут по 10–15 килограммов боеприпасов, решают вопросы логистики и спасают жизни украинских солдат, рассказывает Степан Барна. "Если нужно доставить на передовую генератор или провизию – пожалуйста. Если нужно эффективно отбомбить – это тоже делает Heavy Shot", – говорит военный.

"Не секрет, что кремль годами пытается подорвать европейскую поддержку Украины. Но солидарность Чехии с нами имеет глубокие корни. В 1968-м чехов тоже пытались сломить московскими танками, а в 1989-м, во время Бархатной революции, они обрели свободу. Поэтому знают ей цену и понимают: Украина сегодня отстаивает на фронте то же право быть свободной. Каждая чешская крона, вложенная в наше войско, защищает и саму Чехию", – пишет Порошенко.

10-я ОГШБр "Эдельвейс" получ... Источник: пресс-служба Петра Порошенко Развернуть

"Украина не одинока в своей борьбе, и большая часть чешского общества знает, что вы боретесь за нашу свободу. Поэтому мы очень ценим это и хотели бы делать больше, но делаем то, что можем. Мы дружим со Степаном Барной и его подразделением, мы дважды были на линии фронта в Краматорске, мы видели, как это работает. И знаем, насколько это важно для логистики, поскольку ребята находятся на позициях, и там идет очень тяжелая борьба. А эти дроны помогают во многих делах. ВСУ – лучшие, и вместе со всей Европой мы будем достаточно сильны, чтобы уничтожить врага. А что касается будущего, Украина является частью европейской семьи народов, и мы будем рады приветствовать ее в Евросоюзе и НАТО", – говорит Мартин Кроупа.

10-я ОГШБр "Эдельвейс" получ... Источник: пресс-служба Петра Порошенко Развернуть

"Благодарю народ Чехии и друзей Украины в чешском парламенте за последовательное укрепление наших Вооруженных Сил, а особенно за укрепление нашего капитана Барны. Сила украинской армии – лучший способ заставить Россию завершить эту войну", – подчеркивает пятый президент.