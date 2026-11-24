Предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страну обойдут сильные морозы. Температура воздуха в течение сезона может существенно колебаться – от плюсовых значений до -15 градусов.

Видео дня

В то же время специалисты напоминают, что в последние годы зимы преимущественно были теплее нормы, а метеорологическая зима в отдельные сезоны даже не наступала. Об этом директор Украинского гидрометеорологического центра Вероника Филоненко рассказала в интервью NV.

Какой будет зима в Украине в 2026–2027 годах

По прогнозу специалистов, средняя температура воздуха предстоящей зимой может быть на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. На это, в частности, влияют такие процессы, как Эль-Ниньо.

Однако более теплый общий прогноз не исключает периодов ощутимого похолодания. Как объяснила Филоненко, в один из январских дней температура в Украине может подняться до +15 градусов, а в другой – опуститься до -15.

Синоптик также обратила внимание, что обычно самым холодным зимним месяцем является февраль. В то же время сейчас делать четкий прогноз о том, каким он будет в этом сезоне, невозможно.

Для оценки будущей погоды специалисты Укргидрометцентра используют собственные статистические данные за длительный период – около 100 лет, а также расчеты мировых центров, анализирующих макроциркуляцию атмосферы.

РЕКЛАМА

Какими были зимы в Украине в последние годы

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха отметила, что большинство зим за последние десять лет, с учетом изменений климата, также были теплее климатической нормы. Исключением стала зима 2025–2026 годов.

По словам эксперта, сезон 2019–2020 годов запомнился тем, что метеорологическая зима на территории Украины вообще не наступила.

Показатели выше нормы демонстрирует и нынешняя осень. В частности, среднемесячная температура воздуха в Киеве в октябре составляла +11,8 градуса, что на 3,2 градуса выше климатической нормы.

Главные истории дня

Когда в Украину придет первое ощутимое похолодание

Первые настоящие зимние проявления украинцы почувствуют уже в ближайшее время. В то же время похолодание, которое ожидается в последние дни ноября, вполне закономерно для этого сезона.

Как объяснил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, в ближайшие дни в Украину начнет поступать арктический воздух с севера Скандинавии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение недели с 23 по 29 ноября ожидается постепенное снижение температуры воздуха. В начале периода погоду будет определять южный циклон, однако во второй половине недели его сменит антициклон.