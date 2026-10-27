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Зима все ближе: Карпаты в октябре засыпает снегом. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Зима все ближе: Карпаты в октябре засыпает снегом. Фото
В Карпатах выпал снег. Источник: ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области

Утром, 27 октября, в Карпатах выпал снег. В частности, в Драгобрате слой снега покрыл склоны, деревья и крыши домов, а температура опустилась ниже нуля.

Спасатели призвали туристов в таких условиях не отправляться в горы и не подвергать себя опасности. Об этом сообщили ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области и Telegram-канал SNIH News и поделились фото заснеженных Карпат.

Что известно

"Сегодня, 27 октября, Драгобрат встречает утро в зимних красках! Свежий снег укрыл склоны, деревья и крыши зданий", – говорится в материале.

Там отметили, что особенно хорошо снежный покров виден на трассе возле спортивно-туристического комплекса "Оаза". В частности, на самом курорте туманно, а температура опустилась ниже нуля.

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В Карпатах выпал снег.Источник: SNIH News

На горе Поп Иван также выпал снег. Утром 27 октября там облачно, туман, ветер северо-восточный, 17 м/с. Температура воздуха составляет -4 °С.

На этом фоне спасатели ГСЧС в Ивано-Франковской области предупредили об ухудшении погодных условий в горах. Туристов призвали не отправляться в горы при таких погодных условиях, не подвергать себя опасности и следить за прогнозами погоды.

"Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия!" – отметили в ГСЧС.

Ухудшение погодных условий в Карпатах.Источник: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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