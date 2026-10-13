Зима близко: Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. Видео

В украинские Карпаты уже приходит настоящая зима. Во вторник, 13 октября, одну из самых высоких вершин Карпат начало засыпать снегом, хотя "по календарю еще осень".

Видео дня

Об этом рассказали горные спасатели Прикарпатья. В свою очередь, региональное отделение ГСЧС показало видео с горы, уже покрытой снегом.

"По состоянию на 13 октября на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена, ветер северный 3 м/с, температура воздуха – минус 4°С", – довольно лаконично отметили спасатели Прикарпатья.

"По календарю осень, а на горе Поп Иван уже настоящая зима! Вершину покрыл снег, напоминая, что в горах погода меняется очень быстро. Поэтому спасатели призывают туристов быть осторожными, следить за прогнозом погоды и ответственно планировать походы в горы", – уже менее мрачно добавили в ГСЧС.

В кадре можно увидеть "Белого Слона" (о нем ниже).

А вот так здесь было всего сутками ранее, 12 октября.

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Где это

Поп Иван Черногорский или Черная Гора – самая высокая вершина украинских Карпат, высотой 2028,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Украинские ученые утверждают, что современное название горы имеет влашское происхождение и происходит от распространенного в Румынии топонима popina, что означает "вершина, возвышающаяся над другими".

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, восстановленные для туристических нужд. Также именно здесь расположена "Белый Слон" – карпатская астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы.

Главные истории дня

Интересно, что польская обсерватория действовала в 1938–1939 годах как часть L.O.P.P. – "Польской лиги противовоздушной обороны государства".

С 2017 года в помещении обсерватории действует Явирницкое поисково-спасательное отделение СПРЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины.

Погода в Украине

В Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей периодически будут идти дожди. В западных регионах ночью уже сегодня и 14 октября возможны заморозки на поверхности почвы.

А во второй половине недели в страну придет циклон с Черного моря, который принесет новые осадки и преимущественно пасмурную погоду, рассказывает синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.