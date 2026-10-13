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Зима близко: Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Зима близко: Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. Видео
Поп Иван Черногорский. Источник: иллюстративное фото Wikipedia

В украинские Карпаты уже приходит настоящая зима. Во вторник, 13 октября, одну из самых высоких вершин Карпат начало засыпать снегом, хотя "по календарю еще осень".

Об этом рассказали горные спасатели Прикарпатья. В свою очередь, региональное отделение ГСЧС показало видео с горы, уже покрытой снегом.

"По состоянию на 13 октября на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена, ветер северный 3 м/с, температура воздуха – минус 4°С", – довольно лаконично отметили спасатели Прикарпатья.

"По календарю осень, а на горе Поп Иван уже настоящая зима! Вершину покрыл снег, напоминая, что в горах погода меняется очень быстро. Поэтому спасатели призывают туристов быть осторожными, следить за прогнозом погоды и ответственно планировать походы в горы", – уже менее мрачно добавили в ГСЧС.

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В кадре можно увидеть "Белого Слона" (о нем ниже).

Зима близко: Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. Видео

Гора Пип Иван, 12 октября. Источник: горные спасатели Прикарпатья

А вот так здесь было всего сутками ранее, 12 октября.

Зима близко: Поп Иван Черногорский в Карпатах засыпало снегом. Видео

Гора Пип Иван ещё вчера. Источник: горные спасатели Прикарпатья

Где это

Поп Иван Черногорский или Черная Гора – самая высокая вершина украинских Карпат, высотой 2028,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Украинские ученые утверждают, что современное название горы имеет влашское происхождение и происходит от распространенного в Румынии топонима popina, что означает "вершина, возвышающаяся над другими".

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, восстановленные для туристических нужд. Также именно здесь расположена "Белый Слон" – карпатская астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы.

Интересно, что польская обсерватория действовала в 1938–1939 годах как часть L.O.P.P. – "Польской лиги противовоздушной обороны государства".

С 2017 года в помещении обсерватории действует Явирницкое поисково-спасательное отделение СПРЧ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины.

Погода в Украине

В Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей периодически будут идти дожди. В западных регионах ночью уже сегодня и 14 октября возможны заморозки на поверхности почвы.

А во второй половине недели в страну придет циклон с Черного моря, который принесет новые осадки и преимущественно пасмурную погоду, рассказывает синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

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