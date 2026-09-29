К концу 2026 года мир якобы может столкнуться с рядом драматических событий – от появления неизвестного космического корабля до обострения конфликтов между ведущими державами. Такие прогнозы приписывают болгарской прорицательнице Ванзе.

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Одно из самых необычных предсказаний, которое приписывают Ванзе, касается возможного контакта человечества с инопланетянами. Об этом пишет Daily Star.

Согласно распространенным интерпретациям ее якобы предсказаний, первая встреча с внеземным разумом может состояться уже в ноябре 2026 года.

Речь идет о появлении большого космического корабля в атмосфере Земли. Также в публикациях упоминается возможность контакта с неизвестной цивилизацией, которая якобы уже существует на нашей планете. В то же время никаких подтверждений того, что Ванга действительно делала такие конкретные прогнозы, не приводится.

Еще одно тревожное предсказание касается возможного начала Третьей мировой войны в 2026 году. Масштабное противостояние может охватить несколько ведущих держав и привести к обострению международной ситуации.

Среди сценариев, которые приписывают прорицательнице, называют возможный захват Китаем Тайваня и прямое столкновение России с Соединенными Штатами. Однако эти утверждения не являются подтвержденными прогнозами, а их связь с реальной геополитической ситуацией остается предметом спекуляций.

С глобальными конфликтами также связывают вероятность серьезного экономического кризиса. В таких интерпретациях речь идет о возможном обвале финансовых рынков, ускорении инфляции и проблемах с национальными валютами.

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В прогнозах, которые приписывают Ванзе, значительное место занимают природные катастрофы. Среди возможных бедствий называют торнадо, цунами, землетрясения и извержения вулканов.

Согласно распространенным преданиям, совокупность таких явлений якобы может вызвать масштабные климатические последствия, которые затронут примерно 8 % поверхности Земли. В то же время конкретные регионы, даты и обстоятельства возможных катастроф не определены.

Поэтому эти утверждения нельзя использовать в качестве научного прогноза природных опасностей: в публикации не приведены проверенные данные, которые подтверждали бы такие оценки.

Главные истории дня

Отдельный блок предсказаний, приписываемых Ванзе, касается развития искусственного интеллекта. Согласно их современным интерпретациям, 2026 год якобы должен стать переломным моментом, когда ИИ будет еще более существенно влиять на промышленность, работу и повседневную жизнь людей.

Также в этих интерпретациях поднимается вопрос о человеческой самостоятельности в условиях распространения интеллектуальных систем. Однако нет подтверждений того, что Ванга при жизни сформулировала именно такой прогноз относительно 2026 года.

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Еще одно предсказание, которое распространяют в СМИ, касается появления нового российского лидера в 2026 году. В публикациях это связывают с возможным падением режима Владимира Путина и предполагают, что такие изменения могли бы повлиять на дальнейшее развитие войны против Украины.

Однако конкретных подтверждений того, что болгарская прорицательница предсказала смену российского руководства именно в этом году, нет. Точно так же невозможно установить достоверную связь между этими утверждениями и будущим Украины.

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Следует учитывать, что многие прогнозы, приписываемые Ванзе, распространяются без проверенных первоисточников, точных формулировок и надежного подтверждения их авторства. Поэтому приведенные сценарии следует воспринимать как неподтвержденные интерпретации, а не как достоверные предсказания будущих событий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, согласно легендам, Ванга предсказала настоящий апокалипсис на 2026 год: разрушительные землетрясения, извержения вулканов и экстремальные погодные явления, которые затронут почти десятую часть поверхности Земли.

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