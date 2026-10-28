ВСУ и армия РФ соблюдают режим тишины в Олешках: Лубинец показал, как активизировалась жизнь в Херсоне. Фото и видео

В Херсоне на фоне режима прекращения огня, введенного 27 октября, оживилась городская жизнь. Люди спокойнее выходят на улицы, гуляют и проводят время на свежем воздухе.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook. По его словам, на сегодня украинская и российская стороны продолжают соблюдать достигнутые договоренности. Также омбудсмен опубликовал видео из Херсона, на котором видно, что на улицах стало больше людей, возвращающихся к привычным делам.

Как отметил омбудсмен, его представитель Василий Донец во время общения с местными жителями услышал множество просьб продолжать усилия для прекращения огня.

"Самое главное – чтобы был мир", – именно эти слова, по словам Лубинца, чаще всего звучат от людей на Херсонщине.

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Режим прекращения огня начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени (04:00 по московскому) и продлится до 22:59 1 ноября.

Его ввели для проведения гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области. Украина реализует ее совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец, возглавляющий украинскую переговорную группу, заявил, что будет оперативно информировать общественность и СМИ о ходе гуманитарной миссии и выполнении достигнутых договоренностей.

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"Но за всеми переговорами, договоренностями и дипломатическими усилиями стоят прежде всего люди. Их жизни, безопасность и надежда на мирное будущее. И именно ради них мы должны продолжать эту работу", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках в Херсонской области ввели для проведения гуманитарной операции. Она предусматривает доставку помощи мирным жителям, которые остаются в городе, а также подготовку к их эвакуации.

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По данным Financial Times, жителей, которые согласятся уехать, сначала будут вывозить в Крым или Россию. Оттуда они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил роль США в подготовке гуманитарной эвакуации из Олешек. По его словам, работа над операцией началась по инициативе первой леди США Мелании Трамп. Украина настояла на привлечении американских представителей и журналистов, поскольку не доверяет российской стороне. В то же время Зеленский воздержался от раскрытия подробностей, чтобы не поставить эвакуацию под угрозу.