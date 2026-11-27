При использовании генераторов зимой важно соблюдать правила безопасности, в частности правильно выбирать место для их установки. Расстояние до здания зависит от мощности устройства и расположения окон, дверей и вентиляционных отверстий. Если владелец не знает мощность своего генератора, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям советуют соблюдать так называемое "золотое правило" – устанавливать его не менее чем в шести метрах от здания.

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Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника управления коммуникации ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Он также напомнил о правилах заправки генераторов, хранения топлива и использования других приборов для обогрева и приготовления пищи, несоблюдение которых может привести к пожару или отравлению угарным газом.

На каком расстоянии от дома устанавливать генератор

По словам Хорунжего, допустимое расстояние для установки генератора зависит от его мощности и конструктивных особенностей здания.

В частности, небольшие генераторы можно размещать на расстоянии до четырех метров от окон, дверей и других проемов. Для более мощных устройств расстояние от входов, окон и других проемов в здании должно составлять до 12 метров.

В то же время есть исключение: генератор разрешается устанавливать примерно в метре от здания, если рядом с ним расположена сплошная несущая стена без трещин, проемов, окон и других конструктивных элементов, через которые продукты сгорания могут попасть внутрь.

"Допускается размещать генератор фактически в метре от здания в том случае, если это сплошная несущая стена, в ней нет трещин, проемов, окон и так далее. И фактически продукты горения не попадают через эти отверстия в здание", – пояснил представитель ГСЧС.

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Если человек не знает мощность своего генератора, ему советуют ориентироваться на расстояние в шесть метров.

"У нас есть золотое правило: если вы не знаете мощность своего генератора, ориентируйтесь на расстояние в шесть метров, которое обеспечивает правильный отвод продуктов сгорания генератора в воздух", – подчеркнул Хорунжий.

Он отдельно подчеркнул, что генераторы разрешено использовать исключительно на улице. Их категорически запрещено устанавливать на балконах, в помещениях, подвалах и коридорах, а также вплотную к зданиям с нарушением требований пожарной безопасности.

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Как правильно пользоваться генератором

Представитель ГСЧС напомнил, что заправлять генератор нужно только после его охлаждения – так называемым способом "на холодную". Во время эксплуатации необходимо соблюдать инструкцию производителя и использовать только сертифицированное оборудование.

Для дополнительной защиты от осадков генератор желательно размещать под навесом. При этом топливо нужно хранить отдельно от устройства, на расстоянии не менее 10 метров, чтобы предотвратить его возгорание.

Также важно ограничить доступ к генератору детей и домашних животных.

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Как безопасно пользоваться печами, плитами и туристическими горелками

Александр Хорунжий обратил внимание и на опасность неправильного использования бытовых приборов для обогрева и приготовления пищи.

Газовые плиты и духовки предназначены исключительно для приготовления пищи, а не для обогрева помещений. Печи и камины нужно регулярно проверять, контролировать тягу и очищать дымоходы. Если в дымоходе есть трещины, пользоваться им нельзя.

Чтобы предотвратить возгорание пола от искр или угольков, под печь рекомендуют подкладывать металлический лист.

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Отдельные требования касаются вентиляции. В помещениях, где используют газовые плиты, духовки, туристические горелки и другие приборы, сжигающие топливо, она должна работать постоянно. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия ради сохранения тепла: в помещении должен быть приток свежего воздуха и отвод продуктов сгорания.

Туристические горелки разрешено использовать только для разогрева еды, а не для ее приготовления. Газовые баллоны для них нужно хранить отдельно.

Как избежать утечки газа и отравления угарным газом

Хорунжий также предостерег от переноса газовых баллонов из холодного помещения в теплое. Перед использованием оборудования необходимо проверять герметичность соединений. Сделать это можно с помощью мыльного раствора: если в месте соединения появляются пузырьки, это свидетельствует об утечке газа.

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Газовые котлы должны устанавливать исключительно сертифицированные специалисты. Кроме того, такое оборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании, а помещения, где оно работает, должны иметь надлежащую вентиляцию.

Для предотвращения отравления угарным газом в ГСЧС рекомендуют устанавливать сертифицированные датчики его обнаружения. Особенно это важно в домах, где есть печи, камины, газовые котлы и другие отопительные приборы.

"Это может сохранить жизнь и здоровье как вам, так и вашим близким", – подчеркнул представитель ГСЧС.

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала 2026 года в Украине зафиксировали почти 250 случаев отравления угарным газом. Из них 64 произошли с начала отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы смогут не только использовать генераторы для собственных нужд во время длительных блэкаутов, но и продавать излишки произведенной электроэнергии и получать за это деньги. Для этого нужно согласовать подключение оборудования с оператором системы распределения, обеспечить надлежащий коммерческий учет электроэнергии и выполнить требования законодательства для выхода на рынок.