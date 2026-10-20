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Исчезло навсегда: в СССР продавали пиво с необычным ингредиентом

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Исчезло навсегда: в СССР продавали пиво с необычным ингредиентом
Кукурузное пиво "Кавказское" не смогло прижиться даже в условиях плановой экономики. Источник: Pexels

Во времена СССР пищевая промышленность в целом и пивоварение в частности находились в упадке. Вкус пенного напитка был далек от идеала, а понятие крафтового пивоварения с его экспериментальными вкусами и рецептами просто не существовало. Но это не значит, что в Союзе не пытались создать что-то оригинальное.

Правда, такие эксперименты нередко носили локальный характер – на каком-нибудь местном предприятии технологу приходило в голову добавить в рецепт что-то, выходящее за рамки классического перечня. Так в 1950-х годах на Ставропольском пивоваренном заводе и появилось пиво "Кавказское". Его главной особенностью стал нетипичный для пивоварения ингредиент – кукуруза, которую в рецептуру добавляли в значительных количествах. OBOZ.UA рассказывает, как появилась такая идея и куда в итоге делось кукурузное пиво.

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Причина такого решения была вполне практической: в Ставропольском крае кукурузу выращивали в больших количествах, а урожаи местами превышали 100 центнеров с гектара. Поэтому местные пивовары решили найти применение излишкам этого сырья. Об этом говорилось в буклете "Кавказское пиво", который Ставропольский совет народного хозяйства выпустил для выставки ВДНХ в Пятигорске в 1959 году.

Исчезло навсегда: в СССР продавали пиво с необычным ингредиентом

Излишки кукурузы в Ставропольском крае решили использовать для производства пива, но из этого ничего не вышло. Источник: Pexels

Разработке рецептуры предшествовали три года экспериментов. За основу специалисты взяли известное советское пиво "Жигулевское" и постепенно изменяли его состав, добавляя обезжиренную кукурузную муку в количестве от 5 до 30% от сырья. Испытания оказались многообещающими, поэтому в конце концов пивовары решили перейти к производству нового сорта. Для этого в рецептуре "Жигулевского" долю обезжиренной кукурузной муки увеличили аж до 40%. Так и появилось "Кавказское".

Новый напиток был довольно легким: прозрачным, с желтоватым оттенком, плотностью 12,5% и крепостью всего 3,5%. Его отличали выраженный хмелевой вкус и аромат, к которым добавлялся едва уловимый кукурузный привкус. Как отмечали авторы буклета, на выставке пиво получило положительные отзывы как от специалистов, так и от обычных посетителей.

Однако, как это бывало в СССР, официальные лозунги кардинально расходились с реальностью. Несмотря на заверения, что кукурузное пиво – это замечательный напиток, покупателям оно не пришлось по вкусу. Спрос на "Кавказское" был настолько мал, что даже плановая экономика не выдержала и отказалась от его производства. Излишкам кукурузы пришлось искать другое применение.

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