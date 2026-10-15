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"Потеряли надежду на то, что нас ждут": защитник Мариуполя Дмитрий Пазин поблагодарил Фонд Рината Ахметова за новую квартиру

Мария ШевчукМария Шевчук
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"Потеряли надежду на то, что нас ждут": защитник Мариуполя Дмитрий Пазин поблагодарил Фонд Рината Ахметова за новую квартиру
Дмитрий Пазин стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

30-летний защитник Мариуполя Дмитрий Пазин стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

Дмитрий родом из Хмельницкой области. Начало полномасштабного вторжения капитан пограничной службы встретил в Мариуполе. В марте 2022 года во время боев у завода "Азовмаш" он попал под авиаудары и обстрелы. Воин получил тяжелую контузию и многочисленные осколочные ранения рук и ног. Раненого Дмитрия эвакуировали на "Азовсталь", а уже в мае 2022 года он попал в плен. В плену защитник провел более трех лет. Там он пережил ад и издевательства: его избивали дубинками, пытали током и натравливали собак.

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''Потеряли надежду на то, что нас ждут'': защитник Мариуполя Дмитрий Пазин поблагодарил Фонд Рината Ахметова за новую квартиру

Защитник Мариуполя стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

В 2025 году Дмитрий наконец вернулся домой. Из-за тяжелых ранений и пыток у него возникли хронические заболевания и проблемы с суставами. Недавно Дмитрий женился, поэтому собственное жилье для него сейчас особенно кстати. Теперь у молодой семьи есть свой уголок, где можно обустраивать быт, восстанавливать силы и заботиться о будущем.

"Мы всей семьей искренне благодарны за возможность иметь собственное жилье. Очень благодарны Ринату Ахметову. Мы – защитники Мариуполя, которые долгое время находились в плену. Если честно, мы уже отчаялись в том, что нас ждут. Но после возвращения из плена спустя три года очень приятно осознавать, что до сих пор есть люди, которые заботятся о тебе и переживают", – говорит Дмитрий.

Вручая ключи и сертификат на квартиру, директор Фонда Ксения Сухова пожелала молодоженам мира, уюта и счастливой семейной жизни.

''Потеряли надежду на то, что нас ждут'': защитник Мариуполя Дмитрий Пазин поблагодарил Фонд Рината Ахметова за новую квартиру

Защитник Мариуполя стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

"Я желаю, чтобы все их мечты сбылись в этой прекрасной квартире! Она полностью оборудована: кухня готова, есть все необходимое – холодильник, духовка, вытяжка. А за окном – прекрасный вид", – отметила она.

Ранее Дмитрий получал помощь от проекта "Сердце Азовстали": проходил лечение и психологический скрининг. Это помогло ему улучшить состояние и вернуться к работе. Вместе с отцом Дмитрий ведет собственное дело.

Недавно он также стал участником образовательно-грантовой программы "Жить навстречу". В рамках программы он проходит бизнес-обучение, работает с менторами и разрабатывает собственную бизнес-модель, чтобы превратить свою идею в успешное дело.

''Потеряли надежду на то, что нас ждут'': защитник Мариуполя Дмитрий Пазин поблагодарил Фонд Рината Ахметова за новую квартиру

Защитник Мариуполя стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома". Источник: "Сердце Азовстали"

"Герою 30 лет, и у него большие амбиции – создать собственный бизнес. Сейчас он присоединится к нашей программе "Жить навстречу" совместно с "ПУМБ" и KSE Graduate Business School – это школа предпринимательства для ветеранов, а лучшие выпускники получают гранты", – пояснила председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.

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