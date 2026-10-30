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Заставляют российские дроны падать: Порошенко передал военным 5 комплексов "Ай-Петри" для защиты Киева

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Заставляют российские дроны падать: Порошенко передал военным 5 комплексов "Ай-Петри" для защиты Киева
Модернизированный комплекс "Ай-Петри". Источник: eurosolidarity.org

Россия меняет тактику воздушных атак, применяя реактивные "Шахеды" и беспилотники с многоканальными антеннами "Комета", которые затрудняют работу украинских средств РЭБ. Для усиления защиты столицы Петр Порошенко передал военным очередную партию комплексов "Ай-Петри".

По словам пятого президента Украины, с начала осени российская армия активнее использует новые технологии во время атак. В частности, речь идет о реактивных ударных дронах и 16- и даже 24-канальных антеннах "Комета", которые затрудняют противодействие средствами радиоэлектронной борьбы.

"Новая тактика применяется врагом, к которой Украина оказалась не совсем готова. На сегодняшний день массовое применение реактивных "Шахедов", использование ими новых шестнадцати- или даже двадцатичетырехканальных "Комет", которые значительно затрудняют работу наших средств радиоэлектронной борьбы, требует от нас концентрации усилий, постоянной модернизации и совершенствования наших технологий", – объяснил Порошенко.

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Украинские комплексы противодействия техническим средствам разведки "Ай-Петри" используют для обнаружения и подавления сигналов вражеских беспилотников. По словам военных, оборудование может блокировать GPS, видеосигнал и каналы управления дронами.

Представительница одного из центров ПДТР рассказала, что комплексы помогают противодействовать FPV-дронам, в частности лишая их видеосвязи и навигации. По ее словам, отдельные экипажи могут за сутки заставлять приземляться до 200 FPV-дронов.

"Техника обнаруживает, подавляет, блокирует GPS, видео, крыло. Например, когда летит FPV, мы можем, если вычисляем частоты, подавить и видео, и GPS, тогда крыло падает. Я работала в мониторинговом центре, поэтому видела, как наш экипаж сажает 200 за сутки. Это правда. Я не могу назвать имен, и я не могу назвать имя экипажа, но сажает очень много FPV, и я видела, как падает крыло. Лично я видела" – представительница ПДТР.

Комплексы ранее применяли против российских разведывательных беспилотников, FPV и управляемых авиабомб. Сейчас их модернизируют, в частности для противодействия "Шахедам".

После очередной российской атаки Порошенко передал подразделениям Сухопутных войск и другим частям еще пять комплексов "Ай-Петри". По его словам, они будут прикрывать воздушное пространство Киева.

"Оборона должна быть современной, технологичной, многослойной, с использованием радиолокационного поля, акустических маяков, дронов-перехватчиков, ракет. И мы делаем для этого все, что можем, – заявил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что из-за постоянных российских атак производство комплексов пришлось релокировать, в частности в подземные цеха. Предприятие перешло на работу в три смены.

По его словам, специалисты совершенствуют системы радиоэлектронной разведки, пеленгаторы, высокочастотные усилители и излучатели. Эти технологии должны помогать прерывать сетевую связь и лишать вражеские средства поражения возможности получать необходимые сигналы.

В то же время в материале "Мілітарного" подняли вопрос о создании единой цифровой платформы для управления противодействием воздушным угрозам. Ее задачей должно стать обнаружение целей в режиме реального времени, определение приоритетов и распределение средств поражения.

Авторы материала отмечают, что во время массированных атак военным приходится одновременно отслеживать сотни целей и координировать работу различных систем. Без надлежащего взаимодействия несколько комплексов могут работать по одной цели, тогда как другая останется без противодействия. Кроме того, несогласованная работа средств РЭБ может создавать помехи для собственных систем.

В качестве возможной основы такой цифровой платформы авторы рассматривают программное обеспечение комплекса "Ай-Петри".

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