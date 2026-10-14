Жизнь наконец-то станет проще для трех знаков зодиака: особенно будет везти в финансовых делах

Жизнь наконец-то станет проще для трех знаков зодиака уже на этой неделе. И все благодаря ошибкам, которые мы совершили на своем пути. Это может показаться странным, но сейчас мы принимаем взвешенные решения, потому что извлекли уроки из прошлых ошибок.

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Астрологи утверждают, что именно транзиты, такие как тригон Луны и Сатурна, всегда указывают нам путь. В среду эти астрологические знаки – отличные ученики, и это значительно облегчает им жизнь, пишет yourtango.

Телец

Луна в Стрельце образует тригон с Сатурном в Овне, даря вам, Тельца, прилив мотивации. Во время этого интересного транзита вам не хочется потерпеть неудачу. Вам нужно добиться успеха и преуспеть самостоятельно.

Это значит, что нужно проснуться и извлечь уроки из прошлого. Что сработало? Что потерпело сокрушительный провал? И что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы изменить свой путь? Эти вопросы – ключ к комфортной жизни.

Все те трудности, с которыми вы столкнулись, в конце концов, послужили своей цели. Вы достаточно умны, чтобы использовать их себе на пользу и уж точно не повторять тех же ошибок . Во вторник вы начнете осмысливать свои прошлые решения и замечать, к чему они вас привели. Это позволит вам принимать разумные решения в настоящем и жить более легкой жизнью.

Стрелец

Это был долгий путь, Стрелец. Ваш послужной список говорит о том, что вы то побеждали, то терпели поражения. Во вторник, когда Луна в вашем знаке образует тригон с Сатурном в Овне, вас будет интересовать только победа.

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Это хорошо, потому что Вселенная поддерживает тебя в этой миссии. С помощью космоса ты собираешь как можно больше информации, чтобы в дальнейшем принимать правильные решения. Ты хочешь начать жить беззаботной жизнью, и все зависит от твоих решений.

Принимать важные решения может быть страшно , но, с другой стороны, это ваша жизнь, так почему бы не взять ее в свои руки? Вы устали сидеть сложа руки и наблюдать, как жизнь проходит мимо. Вы также устали от множества ненужных трудностей. 14 октября вы возьмете ситуацию под контроль и облегчите себе жизнь.

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Козерог

Во вторник Луна в Стрельце образует тригон с Сатурном в Овне, посылая вам, Козероги, важный сигнал. Она сразу же дает понять, что в этот день вы несете ответственность за свои действия. Это значит, что вам нужно быть в лучшей форме.

Вы умеете сохранять самообладание, когда нужно принять важное решение . Во время этого транзита вы чувствуете, что все под контролем. Внезапно жизнь кажется не такой уж сложной, и вы определенно не жалуетесь. Вам определенно не помешало бы немного больше спокойствия.

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Сейчас вы находитесь в гармонии с энергией Сатурна, а это значит, что каждый ваш шаг будет продуманным и тщательно спланированным. Здесь нет ничего спонтанного, даже с учетом влияния Стрельца и Овна. Вы знаете, что делаете, и знаете, как облегчить себе жизнь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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