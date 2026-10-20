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Жизнь наконец-то станет проще для 4 знаков китайского зодиака: все дела пойдут легко

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
9
Жизнь наконец-то станет проще для 4 знаков китайского зодиака: все дела пойдут легко
Илюстрация к гороскопу

Сегодняшний День Инициации – именно то, что вам нужно, чтобы все пошло в правильном направлении. У вас энергия Кролика и Огня, так что все выглядит отлично. Кролик – дружелюбный и добрый. Поэтому вы не будете чувствовать себя навязчивым, чтобы выполнить свои дела. Огненная энергия смелая и отважная, и когда эти энергии объединяются, открываются двери. Доброта намного лучше агрессии.

Астрологи утверждают, что дюди действуют и чувствуют себя хорошо от своего выбора. Четыре знака зодиака начинают новые дела и по-настоящему наслаждаются процессом, пишет Yourtango

Кролик

Финансовая ситуация, наконец, начинает улучшаться. Сделка, на которую вы надеялись, наконец-то получает зеленый свет. Вы долго ждали ответа. Вы не хотели раскачивать лодку, проявляя настойчивость и требуя ответа. Но сегодняшний день инициации в вашем знаке зодиака дает вам непреодолимое желание связаться с ними. Вы делаете это самым полезным образом.

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Вы обнаруживаете, что нужный вам ответ на самом деле ждал вас. Они забыли, или что-то ускользнуло от их внимания, и ваши действия помогли привлечь их внимание к проблеме.

Коза

Коза, ты все откладывала начало своей затеи с подработкой. Как только у тебя появляется идея, ты редко останавливаешься. Поэтому ждать знака тебе совсем не свойственно.

Есть только один способ начать: сделать первый шаг вперед. Возможно, вы не чувствуете себя уверенно. Но вы не позволяете этому вас беспокоить. Вы отстраняетесь от беспокойства и сосредотачиваетесь на том, что можете сделать прямо сейчас. Вы покупаете необходимую вещь или отправляете электронное письмо. Суть в том, чтобы сделать что-то одно, что воплотит это в реальность. Потом вы думаете про себя: "Все было не так уж и плохо".

Свинья

Вы обнаруживаете, что нужный вам ответ на самом деле ждал вас. Они забыли, или что-то ускользнуло от их внимания, и ваши действия помогли привлечь их внимание к У вас есть замечательные друзья, которые всегда находят себе занятие по душе. Вам было так скучно, что вы надеялись, что кто-нибудь позвонит. Но ни сообщений, ни пропущенных звонков не было. Только вы и ваши мысли. Вы решили выйти куда-нибудь и пригласить кого-нибудь присоединиться к вам .

Вы приглашаете кого-нибудь пойти с вами. Приятно чувствовать себя за рулем. Вы сами выбираете место и время. Вы решаете, когда и куда, и это, мой друг, значительно упрощает жизнь. 

Собака

Жизнь проще, когда рядом есть хорошие друзья. Вы – человек, ориентированный на дружбу. Вы понимаете, что люди отдаляются друг от друга, и это немного ранит, когда ты так долго был близок со старым другом. Сегодня, вместо того чтобы разрывать связи, вы хотите строить дороги и сокращать расстояние.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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