Жизнь наконец-то скажет вам "да": в ноябре три знака китайского зодиака ждет большой успех и деньги

К концу ноября три знака китайского зодиака будут близки к успеху и удаче. Первый день месяца – это день посвящения для самого быстрого животного китайского зодиака, Кролика. Послание довольно ясно. Не почивайте на лаврах. Пора двигаться дальше. Существенного перерыва не будет до середины месяца. 7-го числа энергия остается в земной сфере, так что это не безумная погоня за деньгами.

Видео дня

На самом деле, все наоборот. Поскольку знак животного меняется с Собаки на Свинью, вы получаете и отдаете часть того, что получаете. Щедрость Свиньи делает успех возможным в ноябре. Удача сопутствует трем знакам, мотивированным помощью другим, пишет Yourtango.

Тигр

Тигр, ты любишь побеждать, и это практически все, чем ты занимаешься в ноябре. Первые две недели приносят тебе блестящие возможности. Ты серьезно относишься к 1 ноября и приступаешь к реализации любых своих планов на будущее.

Запишите 13-е число в свой календарь, потому что, как говорится, вы можете принимать ангелов. 14-го числа у вас появится возможность проявить щедрость. Добрый поступок на второй неделе окупится на третьей. 17-е и 18-е числа выглядят весьма многообещающими для вас в финансовом плане.

Однако не стоит тратить лишнего. Примерно 26-го числа появятся несколько событий, которые дадут вам возможность разумно инвестировать свои ресурсы. В целом, это действительно хороший месяц для тебя, Тигр. Вперед!

Лошадь

Всем остальным в этом месяце приходится трудиться ради успеха и удачи. Но не вам. Вы, Лошадь, все получаете от природы. Весь этот год в вашем знаке, и, возможно, поскольку ноябрь подводит итоги до конца 2026 года, вы пожинаете все семена, посеянные за последние десять месяцев.

Прежде чем я расскажу вам обо всем самом интересном, помните, что для достижения успеха необходима скромность. Не думайте, что удача дается всем легко только потому, что вам так кажется в ноябре. Удача приходит рано и быстро, но вы обеспечили себе успех благодаря взвешенным решениям, принимаемым в течение всего года.

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4-го числа в вашем знаке будет День Успеха. Отдавая немного того, что вы получаете, вы получаете хорошую карму . Сделайте это до 16-го числа, Дня Опасности в вашем знаке (и что бы вы ни делали, не играйте в азартные игры в этот день!).

Собака

В ноябре успех будет заключаться не в деньгах в вашем кармане, а скорее в чувстве общности в вашем сердце. Вы завершаете свою основную энергию этого месяца 7-го числа, но по-настоящему все начнет складываться только примерно 8-го. 8-е число – это закрытый день в вашем знаке, только в огненном. Поэтому вам нужно сделать что-то основательное и решительное, что подготовит вас к успеху. Понятно?

Главные истории дня

Теперь, когда вы получили уведомление, этот месяц – тот самый, когда вам нужно действительно подумать и действовать вовне. Когда у вас возникнет желание помочь нуждающемуся или благотворительная организация попросит вас о пожертвовании, вы почувствуете непреодолимое желание проявить щедрость.

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