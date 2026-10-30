Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться после долгой турбулентности: вам будет вести буквально во всем

Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться. Не расслабляйтесь, потому что планета любви и денег готова встряхнуть все вокруг. По словам астролога Эми Демур, новолуние в Весах в начале этого месяца положило начало "самому интенсивному периоду ретроградного движения Венеры".

Видео дня

Когда Венера вернется в Весы, в рамках этого ретроградного движения, начнутся изменения, которые эти астрологические знаки должны пережить в течение следующих двух месяцев, в концу года все изменится пишет Yourtango.

Овен

"В течение следующих двух месяцев в вашей личной жизни произойдут одни из самых значительных перемен за последние годы", – сказал Демур.

Это время прорывов в отношениях и более глубокой связи. Приготовьтесь к тому, что за вами будут ухаживать и люди будут признаваться вам в своих истинных чувствах. В течение следующих двух месяцев все будет зависеть от вас. Не удивляйтесь, если бывший появится снова . В период ретроградного движения Венеры и Меркурия возвращение бывших – обычное явление, особенно если у вас остались незавершенные дела. Конечно, решать вам, стоит ли уделять им время.

Весы

Вы, Весы, больше всего пострадаете от ретроградного движения Венеры, особенно после того, как она войдет в ваш знак 25 октября. Вы жаждали перемен, и теперь у вас есть шанс их получить. Время постоянных неудач и разочарований официально закончилось.

"Препятствия, которые мешали вам обрести любовь, карьерный успех, богатство и жизнь, о которых вы всегда мечтали, теперь можно преодолеть. В течение следующего месяца вы найдете решения проблем , которые мешали вам жить полноценной жизнью месяцами или даже годами", – отметил астролог

РЕКЛАМА

Как и у Овнов, бывшие могут внезапно появиться, поэтому проявляйте осмотрительность, развивая отношения.

Козерог

Возможно, вы этого не осознавали, Козерог, но новолуние в Весах 10 октября оказало огромное влияние на вашу жизнь. По словам Демура, оно "быстро приблизило вас к карьерному успеху" и "направило вас на путь к богатству, которое изменит вашу жизнь".

"В течение следующих двух месяцев вы наконец-то освободитесь от замкнутых кругов, которые держали вас в ловушке не приносящей удовлетворения карьеры", – продолжил астролог.

Главные истории дня

Это отличная новость, особенно если вам недоплачивали или вы перерабатывали . Обратите внимание, потому что вас ждут захватывающие возможности. Более того, они невероятно хорошо оплачиваются!

Рак

Хотя новолуние обычно символизирует новые начинания, новолуние 10 октября принесло вам, Ракам, завершение. Тяжелые времена, с которыми вы сталкивались, закончились. В первой половине месяца вы, возможно, переживали болезненные воспоминания заново. Хотя это было трудно, это послужило важной цели.

"Вы освобождаетесь от эмоционального груза, накопившегося за месяцы или даже годы , – сказала Демур, – и вступаете в новую эру жизни, где вам больше не придется переживать те же циклы разочарований, предательства и отвержения".

РЕКЛАМА

Это начало новой главы, и это такое освобождающее чувство. Более того, это приносит с собой любовь, которую вы так долго ждали.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий