Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться после долгой турбулентности: вам будет вести буквально во всем

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Резиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомРезиденция Путина становится критически уязвимой. Туда может залететь даже дрон? Интервью с ГетманомТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосыТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России"Никто не обязан": Финляндия заявила о бойкоте ЧМ по хоккею в случае допуска России"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. Видео"Не послушались Трампа": в Кремле пожаловались на удары Украины по российским НПЗ. ВидеоИллюстрация – женщина с флагом УкраиныБеженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламентВ Киеве возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег, но есть ограничения. Все подробностиВ Киеве возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег, но есть ограничения. Все подробностиПоказания счетчика электроэнергии. ИллюстрацияЗа свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежкиВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы именаВ результате удара РФ по вокзалу в Днепре погибли пятеро железнодорожников: названы имена
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться после долгой турбулентности: вам будет вести буквально во всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
735
Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться после долгой турбулентности: вам будет вести буквально во всем
Илюстрация к гороскопу. Источник: Создан с помощью ИИ

Жизнь четырех знаков зодиака вот-вот начнет быстро и кардинально меняться. Не расслабляйтесь, потому что планета любви и денег готова встряхнуть все вокруг. По словам астролога Эми Демур, новолуние в Весах в начале этого месяца положило начало "самому интенсивному периоду ретроградного движения Венеры".

Когда Венера вернется в Весы, в рамках этого ретроградного движения, начнутся изменения, которые эти астрологические знаки должны пережить в течение следующих двух месяцев, в концу года все изменится пишет Yourtango.

Овен

"В течение следующих двух месяцев в вашей личной жизни произойдут одни из самых значительных перемен за последние годы", – сказал Демур.

Это время прорывов в отношениях и более глубокой связи. Приготовьтесь к тому, что за вами будут ухаживать и люди будут признаваться вам в своих истинных чувствах. В течение следующих двух месяцев все будет зависеть от вас. Не удивляйтесь, если бывший появится снова . В период ретроградного движения Венеры и Меркурия возвращение бывших – обычное явление, особенно если у вас остались незавершенные дела. Конечно, решать вам, стоит ли уделять им время.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
18,7 т.
Осенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходов
18,7 т.
Осенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходов
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
18,0 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
18,0 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
Елена БылимЕлена Былим
3,8 т.
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину
3,8 т.
Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину

Весы

Вы, Весы, больше всего пострадаете от ретроградного движения Венеры, особенно после того, как она войдет в ваш знак 25 октября. Вы жаждали перемен, и теперь у вас есть шанс их получить. Время постоянных неудач и разочарований официально закончилось.

"Препятствия, которые мешали вам обрести любовь, карьерный успех, богатство и жизнь, о которых вы всегда мечтали, теперь можно преодолеть. В течение следующего месяца вы найдете решения проблем , которые мешали вам жить полноценной жизнью месяцами или даже годами", – отметил астролог

Как и у Овнов, бывшие могут внезапно появиться, поэтому проявляйте осмотрительность, развивая отношения.

Козерог

Возможно, вы этого не осознавали, Козерог, но новолуние в Весах 10 октября оказало огромное влияние на вашу жизнь. По словам Демура, оно "быстро приблизило вас к карьерному успеху" и "направило вас на путь к богатству, которое изменит вашу жизнь".

"В течение следующих двух месяцев вы наконец-то освободитесь от замкнутых кругов, которые держали вас в ловушке не приносящей удовлетворения карьеры", – продолжил астролог.

Это отличная новость, особенно если вам недоплачивали или вы перерабатывали . Обратите внимание, потому что вас ждут захватывающие возможности. Более того, они невероятно хорошо оплачиваются!

Рак

Хотя новолуние обычно символизирует новые начинания, новолуние 10 октября принесло вам, Ракам, завершение. Тяжелые времена, с которыми вы сталкивались, закончились. В первой половине месяца вы, возможно, переживали болезненные воспоминания заново. Хотя это было трудно, это послужило важной цели.

"Вы освобождаетесь от эмоционального груза, накопившегося за месяцы или даже годы , – сказала Демур, – и вступаете в новую эру жизни, где вам больше не придется переживать те же циклы разочарований, предательства и отвержения".

Это начало новой главы, и это такое освобождающее чувство. Более того, это приносит с собой любовь, которую вы так долго ждали.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
Гороскопы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!