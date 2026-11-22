В Ривненской области мужчина подал в суд на соседку, которая приватизировала свой участок вместе с частью его земли и дома, построенного почти 60 лет назад. Дело дошло до Верховного Суда, но тот отказал в удовлетворении иска по неожиданной причине – поскольку сельсовет не был привлечен к процессу в качестве ответчика.

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Такое решение по делу № 564/3746/23 Верховный Суд вынес 23 сентября 2026 года. Как объяснили судьи, иск был предъявлен не ко всем лицам, которые обязательно должны участвовать в таком споре в качестве ответчиков.

Что стало причиной конфликта

Яполотский сельсовет еще в марте 2009-го принял решение № 349, которым безвозмездно передал женщине в частную собственность участок площадью 0,25 га для обслуживания жилого дома и хозяйственных построек. На основании этого решения в феврале 2012 года женщина оформила государственный акт на право собственности, а ее участок зарегистрировали в Государственном земельном кадастре.

Сосед решил судиться. Он заявил, что не соглашался на передачу земли в частную собственность, поскольку в участок соседки вошла общая территория (проход-проезд), по которой и он, и ответчица имеют доступ к своим домовладениям. Также на спорном земельном участке оказалась часть его дома, построенного в 1970 году.

Истец указывал и на другие обстоятельства. Он сообщал, что в протоколе установления границ земельного участка в натуре (на местности), составленном в 2011 году в рамках технической документации, нет его подписи как смежного землепользователя.

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Кроме того, житель Ривненщины утверждал, что (согласно статье 118 Земельного кодекса Украины в редакции, действовавшей на тот момент) приватизация должна была проходить в 2 этапа: сначала решение о предоставлении разрешения на изготовление технической документации, а затем – решение об утверждении документации и передаче земли в собственность. Вместо этого сельсовет, по мнению мужчины, нарушил правила, приняв решение о передаче в собственность без предварительного разрешения на изготовление технической документации.

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Что сказали в судах

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, назвав исковые требования необоснованными и недоказанными.

Апелляционный суд встал на сторону мужчины и не согласился с выводами суда первой инстанции. Их отменили, а иск удовлетворили.

Однако Верховный Суд обратил внимание на другое обстоятельство, которое апелляционный суд оставил без внимания: иск был предъявлен не ко всем лицам.

Если человек обжалует решение сельского или городского совета о передаче земельного участка в частную собственность, недостаточно подать иск только к лицу, получившему землю. Ответчиком по делу также должен быть орган местного самоуправления, принявший оспариваемое решение, или его правопреемник. Непривлечение такого органа к участию в деле в качестве соответчика свидетельствует о ненадлежащем субъектном составе и является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

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В Верховном Суде решили, что суд первой инстанции правильно отказал в иске, но ошибся в мотивах (поэтому его решение изменили в мотивировочной части).

Кроме этого, Верховный Суд также взыскал с истца в пользу ответчицы 6441,60 грн судебных расходов за кассационное обжалование.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинцу, который накопил долгов более чем на 1,35 млн грн, отказали в открытии производства о неплатежеспособности. Верховный Суд постановил, что гражданин потратил часть этих средств на азартные игры, а процедура банкротства не предназначена для списания долгов, связанных с развлечениями и недобросовестным поведением.