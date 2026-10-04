Землю накроет новая магнитная буря: когда следует быть осторожными

В ближайшее время геомагнитная обстановка на Земле ухудшится. На планету надвигается очередная магнитная буря, обусловленная влиянием высокоскоростного потока из корональной дыры на Солнце.

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Повышение солнечной активности начнется в понедельник, 5 октября. Об этом свидетельствуют данные специалистов Центров прогнозирования космической погоды (NOAA) и сервиса мониторинга солнечной активности Meteoagent.

График и пик геомагнитной активности

Основная вспышка геомагнитных колебаний придется на утро 5 октября. По киевскому времени не слишком сильная буря продолжится с 06:00 до 09:00 утра. В этот период Kp-индекс достигнет значений порядка 3.67.

После 09:00 геомагнитное поле постепенно начнет успокаиваться и будет угасать вплоть до 15:00, показатели K-индекса снизятся до 3.0–3.33).

Максимальная интенсивность магнитной бури уровня G1 фиксируется 4 октября во второй половине дня, в интервале с 15:00 до 18:00 по Киеву, когда K-индекс поднимется до 4.67–4.7.

Уже к 6 октября активность полностью снизится до безопасного уровня с Kp-индексом около 1.67–3.67.

Геомагнитная буря – часто называемая в повседневной речи магнитной бурей, а иногда и "геоштормом" – это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда корональный выброс массы, облако плазмы, выброшенное Солнцем, или быстрый поток солнечного ветра достигают нашей планеты.

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Солнечная вспышка достигает Земли через 8 минут, однако геомагнитная буря обычно является результатом более медленного, отложенного события, поскольку корональному выбросу массы обычно требуется до 3 дней, чтобы достичь Земли после извержения.

Кто в зоне риска и как уберечь здоровье

Несмотря на то, что уровень бури оценивается как умеренный, метеочувствительные люди, пожилые и обладатели хронических сердечно-сосудистых заболеваний могут ощутить недомогание, головные боли, колебания артериального давления или бессонницу.

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Рекомендации медиков на период геошторма

Соблюдайте питьевой режим: пейте больше чистой воды и травяных чаев.

Снизьте нагрузки: избегайте тяжелого физического труда и эмоциональных стрессов.

Откорректируйте рацион: уменьшите потребление жирной, соленой пищи, а также алкоголя и кофеина.

Больше отдыхайте: старайтесь гулять на свежем воздухе и обеспечивать себе полноценный сон.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ракета Vega C вывела на орбиту европейско-китайский спутник SMILE, который будет исследовать космическую погоду. Миссия прошла по плану – примерно через 56 минут после старта трехступенчатая ракета-носитель вывела его на круговую орбиту на высоте 707 километров над Землей.